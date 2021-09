Menosse: "Me extrañó mucho lo que sucedió con Montero"

"Todavía no sé lo que pasó porque fue una jugada que nosotros sabíamos que él saca rápido y fuerte, entonces me he acercado por delante, una orden táctica y nada, me puse por delante para que no sacara y bueno después pasó lo que todos vieron, corrió 20 metros para agredirme y le costó la roja. La verdad me extrañó mucho lo que sucedió, lo que pasó", le dijo Hernán Menosse al El Vbar por lo sucedido con Álvaro Montero en el partido Tolima vs Cali.

El defensa uruguayo también se refirió al curioso papelito que le enviaron en un clásico ante el América: "fue un papelito que venía del asistente que simplemente me decía que había que cambiar las marcas, que Valencia tomara a Marlon Torres y Velasco tomara la marca de Valencia. El entrenador no sabía del papelito, se enteró por mí".

Volviendo al partido ante el Tolima su compañero Jorge Marsiglia salió expulsado luego del incidente con Montero y Menosse relató: "él fue el primero que le pidió perdón a todo el grupo, son cosas que no pueden pasar. Uno está dentro de la cancha y no se da cuenta a veces por defender al compañero. También te digo que vi la jugada, hay miles de empujones de esos y si nos vamos a poner a sacar rojas por eso también todos los partidos habría expulsiones".

Le puede interesar

Sobre el trabajo de Rafael Dudamel expresó el zaguero: "El profe no ha tenido mucho tiempo porque han sido partidos muy seguidos. Recién la siguiente semana va a ser larga y la que va a cargar de trabajo. Ha intentado trabajar más que nada el tema defensivo y unos tips de la zona ofensiva".

Por último, se refirió a su compañero Teófilo Gutiérrez: "Todos sabemos lo que genera Teo, la clase de jugador que es, lo que aporta al grupo y dentro de la cancha. Sin ninguna duda que a nosotros nos aporta un montón. Es verdad que los partidos los ha jugado muy bien y ha dado muchas asistencias y hasta ha convertido goles".