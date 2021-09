Álvarez Balanta reveló la estrategia que usaron para detener al tridente

Éder Álvarez Balanta con el Brujas vivió el debut de uno de los tridentes más esperados: Messi, Neymar y Mbappé. "La idea principal del juego fue tratar de reducir los espacios, de no dejar demasiados espacios entre líneas que eran los que normalmente están acostumbrados a utilizar Neymar y Messi, porque ellos juegan como si fueran extremos, pero les gusta asociarse. Normalmente siempre hacen movimientos de afuera hacía adentro", le dijo el colombiano a El Vbar.

En Bélgica los locales empataron 1 - 1 y pudieron ganarle al PSG. "Nosotros cambiamos la formación. Normalmente nosotros jugamos 4-1-2-3 y cambiamos por un 4-2-1-3, o sea en el medio éramos 2 volantes defensivos que la idea principal era que siempre uno de los dos estuviera tratando de llenar el espacio del medio para que no hubiera tanta libertad para los dos extremos", explicó Álvarez Balanta.

Luego vino la otra parte y así lo relató el mediocampista: "después tratar de hacer nuestro juego, presionar alto cuando se podía y tratar de lastimar al París en los espacios que teníamos. Es un equipo que está acostumbrado a jugar alto y normalmente las transiciones no son tan rápidas, porque al tener jugadores como Messi, Neymar y Mbappé, que son muy buenos ofensivamente, muchas veces en las tareas defensivas no ayudan y no le colaboran tanto al equipo".