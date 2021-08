"Once Caldas me llamó pero ya había llegado a un acuerdo con Pereira"

El delantero del Deportivo Pereira que anotó el gol de la victoria ante Millonarios por la fecha 7 de la Liga, Brayan León, dialogó con el Carrusel Caracol sobre cómo se produjo su llegada al cuadro 'matecaña' luego de haber pasado por Once Caldas.

León de 20 años, habló de sus inicios en el fútbol en su tierra natal, Cañaveral, Bolívar, donde se dio a conocer gracias a los goles que anotó en varias escuelas.

"Yo inicié en Cañaveral jugando intercolegiados, ahí jugué en la escuela Cañaveral FC, luego pasé a Cartagena, a la escuela Paraíso Real donde quedé goleador en diferentes torneos, de ahí pasé a Cali con el profesor Mauricio García en el club Intervallecas. Luego fui a Manizales en el mismo equipo y hoy se conoce como Academia Santiago, luego me vieron de Pereira y me llevaron".

No obstante, León estuvo en el equipo rival del cuadro 'matecaña', el Once Caldas, donde se probó pero no pudo debutar y fue posteriormente excluido del equipo por la pandemia.

"Yo entré en 2020 a Once Caldas y no tuve la oportunidad de debutar ni nada. Cuando inició la pandemia ellos a lo juveniles los sacaron de la profesional y yo fui uno de esos y entrenando virtual no me sentía muy cómodo y se los hice saber. Me devolví a la academia de Santiago, jugué varios torneos y quedé goleador. En el Once me habían llamado para que entrenara con ellos, pero ya había llegado a un acuerdo con el Pereira”, explicó.

León, que es admirador de Falcao, se desempeñó en varias posiciones antes de llegar a la de delantero, donde ha anotado más de 70 goles en torneos menores.