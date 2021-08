Méndez habla sobre Rivera, el no a Giraldo y por qué no habrá "despedidas"

Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe, no se guardó nada en El Alargue de Caracol Radio. El presidente 'Cardenal' se refirió a la salida de Harold Rivera, la llegada de Daniel Giraldo a Millonarios y la dificultad para organizar despedidas a ídolos del cuadro bogotano.

Harold Rivera

"Al técnico no se le dieron los resultados, creíamos y estábamos tranquilos que el equipo iba a reaccionar, desafortunadamente no fue así. Nos reunimos con él, hablamos y creímos que lo mejor para la institución era dar un paso al costado, por tal motivo se designó a Grigori (Méndez) y 'Pacho' Delgado para que queden al frente de la institución, a ellos los va a acompañar Leider Preciado como entrenador de delanteros".

Y argumentó: "Se estaba ventilando a las afueras de que el grupo estaba dividido, estaba partido, de que la relación con el técnico era mala, cosa que yo puedo asegurar que no era así. Eso nos da a entender que había de pronto unos comentarios de que se creyera eso y usted que el hincha cree eso, como hincha sufre y da más opiniones viscerales que pensadas".

¿Por qué llegan Grigori Méndez y 'Pacho' Delgado?

"Son dos seres humanos que han estado trabajando para la institución desde hace varios años. Grigori viene desde hace 7 u 8 años como técnico de un equipo de las menores, después como director de las menores, y estuvo acompañando en todas las convocatorias al técnico Reyes, tiene una experiencia como jugador, por eso se le nombró ahí. Vamos a estar ahí pendiente de la institución sin afanes".

¿Mal ambiente en contra de Rivera desde afuera?

"Escuché a un exjugador nuestro que él no hablaba porque respetaba los códigos y los códigos eran sagrados para él, con eso que manifestó los códigos se rompieron, con eso está dejando un manto de duda sobre la unión y el profesionalismo de sus compañeros que quedaron ahí. Después sale a decir que ya no eran los códigos sino el lenguaje corporal... Eso siguió dejando en duda el profesionalismo de sus compañeros. Lo único que hice yo fue trasladar esos cuestionamientos que estaba haciendo el exjugador para una plantilla que trabaja en la institución".

¿Por qué le dijo no a Daniel Giraldo?

"En el caso de Daniel Giraldo fue algo que yo hablé con el jugador, en su momento lo llamé para mirar si se podía ampliar su contrato, él nos pidió una suma que era imposible para Santa Fe para renovar su contrato. Un periodista en Argentina me comunicó que Daniel Comba estaba ofreciendo al jugador porque podría ir a Argentina o a la MLS, hecho que no ocurrió, cuando estuvimos jugando en ese partido desafortunado contra River, él me presentó a Pascual Lezcano como su empresario, me dijo que había opciones, que podíamos hablar pero él ya tenía la cabeza en otro lado, le habían prometido que el exterior era la mejor opción para él, no se logró llegar a un acuerdo contractual para ampliar su contrato por la situación que vive la institución".

"El día antes de que se acabara el plazo para la inscripción, el jugador me escribió y hablé con él y me dijo que si había la oportunidad de jugar en Santa Fe a lo cual yo le dije que no, él ya había tomado la determinación y que no a último momento podía llegar acá cuando se habían visto frustradas sus opciones de jugar en el exterior. Él a último momento habló con el equipo vecino, llegó a un buen acuerdo, pero ya no en las mismas condiciones que en su momento le pidió a Santa Fe".

Situación económica

"Cuando llegamos hace dos años a la institución habían demasiadas deudas, habían muchas complicaciones para cumplir con dichas obligaciones... después de dos años de trabajo nosotros hemos logrado cumplir con nuestras obligaciones, el equipo cumplió con algunos objetivos. Seguimos trabajando, como siempre se lo hemos dicho a la afición, aquí somos responsables, no le hemos quitado un solo peso a la institución".

No habrá ninguna despedida

"Yo no soy desagradecido, no quiero maltratar a nadie, respeto y agradezco a muchos jugadores que nos dieron alegrías, momentos que endulzaron y nos dieron vida a nosotros después de muchos años, pero también debo ser responsable, yo no puedo hacer despedidas, no puedo dar más de lo que se les ha dado, creo que el club fue muy generoso en el momento que se les pagó a nuestros ídolos algunos dineros muy importantes. Yo no quiero dejar pasar en alto eso, no es que sea desagradecido, quiero que ellos reconozcan que Santa Fe les agradeció y se portó bien y les pagó dineros importantes para que su vida fuera mejor".