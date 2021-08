Alejandro Quintana: "Si me saco la barba no me dejan entrar a la casa"

"El look es por el tiempito ese que estuve en Marruecos, así que me gustó y bueno, probamos y acá estamos", le dijo Alejandro Quintana a El Alargue. El argentino no solo estuvo en su país, sino en el fútbol marroquí y boliviano. "Surgió esta posibilidad de venir al fútbol colombiano desde Bolivia y no la dudé. Es un lindo fútbol que se ve en todo el mundo y una potencia en América", agregó Quintana

El atacante de 29 años llegó a comienzo de 2021 procedente de Guabirá: "la exportación que tiene el fútbol colombiano a uno le genera esa incertidumbre de cómo es, entonces lo tomé como un desafío. Me encontré con un fútbol rápido, un fútbol fuerte y competitivo donde cualquiera le gana a cualquiera".

La experiencia de Quintana en África fue bastante llamativa: "de todos los países uno va sacando algo. De Marruecos es un fútbol muy rápido y tienen buena técnica, pero no tan atentos a la marca y les falta ese viveza y mañas del fútbol sudamericano".

El martes pasado el Bucaramanga perdía 1 - 2 ante el Quindío y en el minuto 91 y 93 remontaron, Quintana anotó el gol de la victoria. "Si antes de empezar el partido me dicen que vamos a ganar de esta forma no te lo creo porque fue increíble, parece soñado. Uno espera también ganar un título de esta manera", señaló el argentino.

Acerca del objetivo del club fue enfático en decir el delantero: "este Atlético Bucaramanga está para partido a partido, estamos con los pies en la tierra y tenemos un grupo humano excelente y una competencia sana entre compañeros. No queremos desviar el objetivo que era entrar a los ocho para luego ir paso a paso y lograr el intento de entrar a una copa internacional".

Alejandro Quintana ya tiene 8 goles en el año, 6 por Liga y dos por Copa. "Cuando llegué me hablaron muy bien del club y me encontré con una afición increíble, una afición que te hace sentir esa necesidad de ganar algo y hacer feliz a la ciudad. Esa necesidad de títulos te la hacen sentir", contó el nacido en Buenos Aires.

Aparte de los goles su look es lo más llama la atención. No quiso hacer un compromiso de si llega a ganar el título se la quita: "la barba es algo que me tiene que caracterizar y aparte si me sacó la barba no entró a casa, ya la patrona no deja".