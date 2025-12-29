Impactantes batallas, amores prohibidos y traiciones inesperadas en “La Guerra de los Reinos”

Universal+ presenta en su plataforma la nueva superproducción alemana “La Guerra de los Reinos”, una miniserie a gran escala de seis episodios que combina enfrentamientos épicos, romances inolvidables y conflictos de intereses en un escenario imponente creada por los responsables de Resident Evil.

La Guerra de los Reinos es protagonizada por el actor holandés Gijs Naber quien interpreta a Hagen de Tronje, y por Jannis Niewöhner en el rol de Siegfried de Xanten, personajes que en esta historia se enfrentarán a todo o nada. Asimismo, el reparto lo complementan, Lilja van der Zwaag, Rosalinde Mynster y Dominic Marcus Singer.

Caracol Radio dialogó con el productor de la serie Jan Ehlert quien sobre la preparación de “La Guerra de los Reinos” dice, “es una serie cara, los presupuestos no han subido mucho en los últimos años y la serie se financia completamente desde Alemania y gracias a la financiación de la República Checa e Islandia, donde también fuimos a filmar. Comparado con la escala de la serie, es bastante inusual para una serie alemana, tiene un presupuesto muy alto y esa fue probablemente una de las partes más desafiantes”.

En la historia de “La Guerra de los Reinos”, Kriemhild crece como hija de un rey en un mundo donde su destino parece estar predeterminado desde hace mucho tiempo. Pero todo cambia cuando aparece el misterioso guerrero Siegfried. Fuerte, apuesto y peligroso, para sacudir su corazón y al reino entero. Sin embargo, entre ellos se interpone Hagen, el taciturno maestro de armas. Secretamente enamorado de Kriemhild, el deber lo obliga a renunciar y esa renuncia pronto se convertirá en traición.

Mientras las guerras arden en el exterior, la corte de Borgoña se convertirá en el escenario de intrigas, celos y luchas de poder. Ahora, el rey Gunter desea como esposa a la legendaria valquiria Brunhild, pero el corazón de la guerrera aún pertenece al hombre que una vez la engañó.

“La Guerra de los Reinos” es una producción de Constantin Film en colaboración con RTL+, dirigida por Cyrill Boss y Philipp Stennert, con guiones de Boss, Stennert y Doron Wisotzky, basada en la novela “Hagen of Tronje” de Wolfgang Hohlbein, la serie de 6 episodios se encuentra disponible en Universal+.