"¿Quién no se toma una cerveza? Me pareció menos dañina que una gaseosa"

Luis Amaranto Perea dejó de ser técnico del Junior y la mañana del miércoles dio una rueda de prensa. El antioqueño dejó claro que hubo una salida amigable y que fue la mejor decisión para las dos partes: "he entregado todo lo que soy a esta institución...después del partido contra Jaguares le manifesté el cansancio que tenía al grupo de jugadores, las cosas no salían por más que buscábamos soluciones".

Arturo Reyes llegó como reemplazo y ya entrenó con el equipo. Con respecto al nuevo entrenador dijo Perea: "Conoce la casa, ojalá le vaya bien. Hay que generar un contexto positivo, hay que confiar y después revisar y analizar. Ojalá se haga un buen ambiente con la llegada".

Aparte del rendimiento del equipo uno de los temas que más causó molestia últimamente fue un video que subió Freddy Hinestroza. Un par de días después del empate con Tolima se les vio a los jugadores en la sede del Junior en un asado tomando cerveza.

Le puede interesar

Amaranto Perea explicó esta situación: "Se hizo un asado, yo utilicé una cerveza ¿Quién no se toma una cerveza? A veces llevamos las cosas a los extremos. Yo doy la orden, me pareció una actividad para quitarle tensión al grupo, me pareció menos dañina que una gaseosa.

El entrenador dejó claro que se tomará unos meses de descanso porque mentalmente está agotado. Luis Amaranto Perea tiene 42 años y toda la carrera por delante como entrenador.