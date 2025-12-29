Cuatro muertos y tres heridos deja fin de semana violento en Cúcuta

Cúcuta

Durante el fin de semana se registraron varios hechos violentos en Cúcuta. El primero ocurrió en horas de la noche del sábado 27 de diciembre, en el barrio San Rafael, donde Jhon Damier Moreno fue asesinado a disparos cuando se encontraba en el parque del sector, a pocos metros de un CAI de la Policía.

De la víctima se conoció que era soldado adscrito al Batallón de Policía Militar N.° 30. En este mismo hecho resultó herido otro hombre.

De manera simultánea, en el barrio Circunvalación, un menor de 17 años fue asesinado a disparos a las afueras de un taller de mecánica. La víctima se encontraba reparando su vehículo cuando fue interceptada por un pistolero, quien le disparó en repetidas ocasiones.

Por su parte, el domingo, en el barrio La Merced, se registró el asesinato de un hombre identificado como Walter Hender Correa Jaimes, mientras que otro, Wilton Cecilio Solano, resultó herido.

Al parecer, la víctima mortal se encontraba a las afueras de su establecimiento comercial cuando cuatro sujetos armados, a bordo de dos motocicletas, llegaron al lugar y comenzaron a disparar. Las autoridades investigan si este crimen estaría relacionado con el no pago de una extorsión.

Posteriormente, en el municipio de Los Patios, fue asesinado el subintendente de la Policía Yair Fabián Prato. La víctima se desplazaba en su vehículo en compañía de algunos familiares cuando fue atacada a disparos por sujetos armados. En este hecho también resultó herido un menor de 11 años.

Finalmente, en el barrio García Herreros, un hombre resultó herido tras ser atacado a disparos cuando se opuso a un atraco. La víctima fue trasladada a un centro asistencial, donde recibe atención médica.