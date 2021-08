'Chicho' y sus primeros días en Los Ángeles: "El fútbol es más físico"

"Me han acogido demasiado bien, espero tener una linda estancia acá con muchos logros y objetivos por cumplir. A la expectativa de lo que puede ser este resto de año", dijo Cristian Arango en charla con El Alargue. Sobre sus primeras impresiones de la MLS expresó: "el fútbol acá es más físico, es una liga que va creciendo cada día más y espero sacarle todo el provecho a esto. Me gusta esta liga".

Sin duda el atacante estaba en el radar de Reinaldo Rueda para la Selección Colombia: "es la ilusión que tengo, trabajaré día a día. Es el sueño más grande y esperemos cumplirlo. Dios sabrá el momento y el lugar".

'Chicho' volvió a recordar su paso por Millonarios: "Fue un sabor agridulce porque di todo de mí, me esforcé al máximo y la gente lo notó, mis compañeros lo notaron y es por lo que me voy contento. Con la espinita de que no se pudo dar la estrella, pero muy tranquilo de que me esforcé y di todo de mí". Además, contó que sigue viendo la Liga Colombiana.

Cristian Arango ya disputó 99 minutos ante San Jose Earthquakes y Atlanta United. "Llegué hace apenas 3 semanas y ya pude competir en dos juegos, uno como titular y otro como suplente. Ya es de día a día, del trabajo que va generando esa confianza, ese plus que se necesita. El balance ha sido positivo, me he adaptado lo más que puedo", subrayó el colombiano.

Su pareja aún no tiene visa y por eso Arango pasará el resto del año solo, pero con varios compatriotas en el equipo: "acá hay tres colombianos más (Jesús Murillo, Eduard Atuesta y Eddie Segura), dos ecuatorianos y tres uruguayos. Entonces acá todos son amigos, todos son una familia y me la llevo bastante bien. Aprovechando que hay muchos sudamericanos acá para formar relaciones y estar más estable".

El tema de la comida lo tiene bastante claro el antioqueño: "acá se come bien, está la frontera con México y hay mucho mexicano entonces por comida no se va a sufrir".