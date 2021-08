Valentina Acosta: "Esperaba más, tenía más expectativas en Tokio"

La arquera Valentina Acosta fue una de las representantes de Colombia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La risaraldense de 21 años, habló con El Carrusel Caracol sobre su participación en sus primeras justas deportivas de este nivel.

Acosta, inició su camino en Tokio con la fase clasificatoria, donde quedó en el puesto 50 luego de acumular 627 puntos tras lanzar 72 flechas. Esta ubicación, la llevó a enfrentarse en treintaidosavos de final a la británica Sarah Bettles, a la que no pudo derrotar tras perder por 6-4.

Sobre su participación en los Olímpicos, dijo: "Esperaba más, tenía más expectativas. Tampoco me quedo triste con lo que hice, estar parado ahí no es fácil. Hay muchos factores que pueden hacerle a uno irle bien o mal. En parte hice lo que tenía que hacer, pero hay otro factor que se llama suerte y no estuvo de mi lado".

Respecto a cómo llegó a desempeñarse en tiro con arco, contó que un libro tiene mucho que ver en la selección de este deporte.

"Yo comencé en natación y luego fútbol, pero ninguno me gustaba, los disfrutaba pero no conectaba, no avanzaba y no competía. En natación me aburrí y en futbol me lesioné la rodilla, y no tuve competencia. Estaba pensando algo diferente, y un amigo me regaló un libro que era de Los Juegos del Hambre y vi tiro con arco, me interesó, estuve buscando por todo lado y lo encontré y quedé enamorada", reveló.

Finalmente, Valentina se refirió al trato que le dieron en el país sobre su belleza, ya que fue tendencia en redes sociales gracias a esta, muchas veces, con comentarios desafortunados.

"A mí no me molesta, depende de cómo lo digan. Pero hay momentos donde la gente cree que un piropo es decir algo vulgar, eso lo ignoro, eso no se debería pasar, a ninguna mujer se le puede decir vulgaridades como las que me dijeron algunos. La gente que lo dice de manera educada no me molesta, me siento alagada, el problema es la gente que dice cosas fueras de tono", finalizó.

