Messiniti: "Me dicen toro desde chiquito por mi potencia y velocidad"

Nicolás Messiniti ya ha jugado 86 minutos con el Once Caldas, 21 ante el Huila en la primera fecha y 65 contra Jaguares. Estuvo en charla con El Vbar y dijo: "me he sentido muy cómodo en estos dos partidos que disputamos. No hemos podido conseguir el triunfo, pero tampoco perdimos. Muy contento en Colombia, me estoy acostumbrando, me estoy adaptando".

Acerca del nivel del fútbol colombiano dijo el argentino: "sabía que me iba a encontrar con un fútbol muy competitivo, sabía que había uno o dos tiempos más de lo que hay en Argentina. Cualquiera le puede ganar a cualquiera, no hay una gran superioridad y me tiene conforme el nivel".

El delantero de 25 años habló de su mejor momento en 2020: "Con Walter Perazzo en Temperley se vio mi mejor versión, peleando el campeonato. No dudé en venir al Once Caldas, es un club muy grande, campeón de América". Messiniti compartió con Andrés Roa en Independiente de Avellaneda.

Por último el atacante habló sobre su apodo: "me dicen el toro, me lo pusieron de chiquito por mi potencia y mi velocidad, decían que era difícil derribarme".