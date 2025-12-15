Veolia adelantó jornada especial “24 Horas Continuas Limpiando a Cartagena”

Veolia Aseo Cartagena realizó la actividad “24 Horas Continuas Limpiando a Cartagena” en distintas avenidas y comunidades de su área de prestación del servicio, con el propósito de preparar la ciudad para la temporada turística decembrina y entregar a cartageneros y visitantes un entorno limpio y ambientalmente responsable.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

En esta nueva versión de la jornada se ejecutaron labores de limpieza integral en avenidas principales y secundarias, recolección de inservibles, recuperación y embellecimiento de puntos de acumulación de residuos, poda de árboles, corte de césped, y aseo en separadores y zonas verdes.

Estas acciones permitieron impactar directamente 62 barrios e indirectamente 82 más, beneficiando en promedio a 162.000 habitantes.

Resultados destacados de la actividad:

● 145 toneladas de residuos recolectados

● 8 jornadas de inservibles realizadas en comunidades

● 15.400 m2 de corte de césped

● 18 jornadas de sensibilización dentro del programa de educación ambiental

● 7 puntos de acumulación de residuos recuperados, limpiados y embellecidos

● 552 podas de árboles

● 55 colaboradores comprometidos, participaron en la ejecución de la jornada

La intervención también incluyó la limpieza integral de la parte externa de la Plaza Mayorista y Minorista de Bazurto, así como de las avenidas Pedro de Heredia y Del Lago. Gracias al trabajo de los operarios y el uso de equipos especializados, se garantizó que estos espacios fundamentales para la ciudad se mantengan limpios y libres de residuos durante la temporada festiva.

Antes, durante y después de las celebraciones de fin de año, Veolia Aseo Cartagena hará seguimiento al plan operativo y social implementado para asegurar la continuidad y sostenibilidad de los resultados alcanzados en las “24 Horas Continuas Limpiando”.