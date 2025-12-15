Cartagena

Veolia adelantó jornada especial “24 Horas Continuas Limpiando a Cartagena”

La actividad permitió intervención de puntos críticos

Veolia

Veolia

Veolia Aseo Cartagena realizó la actividad “24 Horas Continuas Limpiando a Cartagena” en distintas avenidas y comunidades de su área de prestación del servicio, con el propósito de preparar la ciudad para la temporada turística decembrina y entregar a cartageneros y visitantes un entorno limpio y ambientalmente responsable.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

En esta nueva versión de la jornada se ejecutaron labores de limpieza integral en avenidas principales y secundarias, recolección de inservibles, recuperación y embellecimiento de puntos de acumulación de residuos, poda de árboles, corte de césped, y aseo en separadores y zonas verdes.

Estas acciones permitieron impactar directamente 62 barrios e indirectamente 82 más, beneficiando en promedio a 162.000 habitantes.

Resultados destacados de la actividad:

● 145 toneladas de residuos recolectados

● 8 jornadas de inservibles realizadas en comunidades

● 15.400 m2 de corte de césped

● 18 jornadas de sensibilización dentro del programa de educación ambiental

● 7 puntos de acumulación de residuos recuperados, limpiados y embellecidos

● 552 podas de árboles

● 55 colaboradores comprometidos, participaron en la ejecución de la jornada

La intervención también incluyó la limpieza integral de la parte externa de la Plaza Mayorista y Minorista de Bazurto, así como de las avenidas Pedro de Heredia y Del Lago. Gracias al trabajo de los operarios y el uso de equipos especializados, se garantizó que estos espacios fundamentales para la ciudad se mantengan limpios y libres de residuos durante la temporada festiva.

Antes, durante y después de las celebraciones de fin de año, Veolia Aseo Cartagena hará seguimiento al plan operativo y social implementado para asegurar la continuidad y sostenibilidad de los resultados alcanzados en las “24 Horas Continuas Limpiando”.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad