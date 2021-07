James abre la puerta de salida: "Me falta Italia, sería bueno ese récord"

En las últimas horas Edu Aguirre, periodista de 'El Chiringuito', reveló que Rafa Benítez desde el primer día le dijo a James Rodríguez que no iba a contar con él en el Everton. Esto tomó por sorpresa a muchos porque el técnico español en ruedas de prensa exaltó al colombiano.

Este viernes el ex Real Madrid hizo una transmisión vía Twitch y dijo: "me están preguntando que en dónde voy a jugar. No sé la verdad. Es un tema bastante complicado. A ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. No quiero decir si sí y tampoco quiero decir que no, porque no sé que va a pasar. Solamente me estoy entrenando bien, fuerte".

Pero no quedó ahí, a James también le preguntaron en cuál liga le gustaría jugar: "En donde me quieran. Ya jugué en todas, ya me falta Italia. Sería una opción buena, pero a futuro no sé si va a pasar. Ya jugué en Portugal, España, Francia, Alemania, aquí (Inglaterra), me queda faltando Italia. Sería bueno hacer ese récord, no sé cuántos jugadores han hecho eso, creo que pocos ¿no?".