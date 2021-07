Hinestroza: "Siento que con el trabajo hecho, el profe Rueda lo ve a uno"

El futbolista del Junior de Barranquilla, Freddy Hinestroza, dialogó con El VBar de Caracol Radio sobre la actualidad del conjunto 'tiburón', destacando que aunque es un momento complicado que atraviesan, confían salir rápido de esos apuros.

"Se está viviendo un momento difícil, lo importante es tener la cabeza en alto y tener la fe y la valentía que se puede cambiar la situación pronto", dijo el jugador.

Del mismo modo, se refirió al juego contra Envigado de la Fecha 2 de la Liga Colombiana que fue victoria 1-0 para los barranquilleros, donde el técnico Amaranto Perea tuvo que ser estratega para poder suplir la ausencia de jugadores.

"El profe está en un reto a todo momento, no tiene a los jugadores en las posiciones que él quiere por la bajas que tenemos. Por izquierda tenemos a Gabriel Fuentes expulsado, Edwin Velasco lesionado y el profe se la jugó. Envigado ha complicado siempre y gracias a Dios se ganó, esperando que esto sirva para retomar confianza", expresó.

El atacante de 31 años también habló sobre los hechos polémicos en las jugadas arbitrales, como la que se presentó en la fecha 1 ante América, donde no se pudo apreciar a ciencia cierta si el balón cruzó toda la línea de meta o no.

"Independientemente de que sea una o dos fechas, los equipos grandes están obligados sumar cada partido, uno se pone a ver cuando llega el final y empieza a uno a sumar los puntos que se perdieron. Estamos en un momento difícil, nos ha tocado que hablar de muchas cosas que son injustas, pero también hacen parte del fútbol", manifestó.

Por último, se refirió a la posibilidad de hacer parte del morfociclo anunciado por la Selección Colombia para agosto, que contará con jugadores de la Liga Colombiana.

"Yo siento y estoy seguro que con el trabajo hecho, el profe le ha echado el vistazo a uno, tanto a mí como a otros jugadores; independientemente de los resultados de los clubes. Ese tipo de cosas rescata el trabajo individual. Me siento confiado que he hecho las cosas bien y ¿por qué no estar estar ahí?", finalizó.