Cambio de chip: Luis Díaz ya se unió a la pretemporada con el Porto

Luego de casi dos meses inolvidables para Luis Díaz con la Selección Colombia, el jugador revelación de la Copa América y uno de los máximos goleadores del torneo continental (4) junto con Lionel Messi, ya se encuentra concentrado con su equipo, el Porto de Portugal de cara a una nueva temporada.

Díaz de 24 años, se mostró feliz este martes tras unirse a los trabajos colectivos y luego de practicarse los exámenes médicos requerido por el club en cada pretemporada.

Le puede interesar:

"Muy feliz por volver, estar con mi equipo nuevamente, compartir con cada uno de ellos. Voy a estar preparado para lo que se viene, trabajar al máximo y dar el todo por el todo siempre", dijo en entrevista con el canal del club.

Respecto a su formidable presentación con la Selección Colombia, expresó la felicidad por lo hecho no solo a nivel individual sino colectivo.

"Feliz por lo que conseguimos, lo que conseguí a nivel personal. Ahora llego a mi equipo, mi cabeza muda ese chip que decimos para estar al 100%. Voy a tratar de estar tranquilo y trabajar para lo que se viene", manifestó.

Además, agradeció al entrenador Sergio Conceicao, de quien aprendió en la última temporada con el equipo y pudo reflejar ese trabajo en la Copa América.

"Él me ayudó mucho para lo que se vio reflejado en la Copa América. A nivel individual he ganado muchas cosas que he aprendido acá en el Porto", comentó.

Finalmente, se refirió al partido de preparación que tendrá el club este miércoles ante la Roma de Italia que dirige José Mourinho, entrenador que presuntamente estaría interesado por vincular al colombiano en este nuevo proyecto del técnico portugués.

"Hay entusiasmo en cada uno, la motivación es igual. Ojalá hagamos un gran juego, una gran preparación y una gran pretemporada", finalizó el extremo que está próximo a iniciar la tercera temporada en el equipo de los 'dragones azules', aunque todavía es desconocido si cambie de aires tras una gran presentación en Sudamérica, donde pudo mostrarse ante el mundo gracias a la Copa América.