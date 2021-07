"La mayor parte de la formación de Richard Carapaz fue acá en Colombia"

Richard Carapaz consiguió en Tokio 2020 la segunda medalla de oro para Ecuador en la historia luego de imponerse en la prueba ciclística de ruta en el circuito de Fuji. Luego de colgarse la presea dorada, el ecuatoriano dio unas declaraciones donde destacó que no contó con el apoyo de su país.

Ante esto, uno de los formadores de Richard Carapaz en Colombia, Fabio Chingaté, director del programa ciclístico de Canapro, dialogó con el Carrusel Caracol sobre el triunfo del pedalista del equipo Ineos y cómo fue su llegada a Colombia.

Le puede interesar:

"Lo que dice Richard es cierto, el crédito hay que darlo a quien corresponde, a quien le prestó ayuda en su momento. Canapro tiene un programa de ciclismo con categorías menores. En 2010 se hizo un contacto, un profesor me llamó y me dijo que tenía unos muchachos ecuatorianos para la Vuelta al Porvenir y le dije que los trajera, uno de ellos era Richard Carapaz; ganó la segunda etapa de ese entonces y quedó cuarto en la clasificación general. Vaticinamos que iba a llegar a las grandes ligas", dijo.

Del mismo modo, comentó que lo ofreció a equipo colombianos, sin poder conseguirle un espacio.

"Cómo son las cosas de la vida, lo ofrecí a varios equipos acá en Colombia, pero nunca se dio. En 2015, cuando él se había dado a conocer, lo contratan para la Vuelta de la Juventud y es cuando la gana, da el paso al Isarte, luego al Movistar y de ahí al Ineos", reveló.

Chingaté, comentó además que no solo se ha apoyado a Richard Carapaz, sino también a otros ecuatorianos.

"En Colombia lo apoyamos. Él es ecuatoriano, nosotros no cobramos nada, cumplimos como educadores con una función social, la alegría nuestra es verlos triunfar. Lo que él dijo hoy no es de ahora, viene de años, siempre se han quejado los ciclistas ecuatorianos, no trajimos solo a Carapaz, a Jonathan Narváez también lo trajimos como pre-juvenil y juvenil. La mayor parte de la formación de Carapaz fue acá en Colombia", expresó.

Por último, se refirió al talento ciclístico que tiene Ecuador que podría ser mejor explotado, pero que debido a la desorganización, muchos pedalistas se preparan en Colombia.

"En Ecuador hay ciclistas muy buenos, donde ellos se organizaran serían una potencia. No tienen un calendario definido, la federación está en problemas. En esa falta de orden, los ciclistas optan por venir a Colombia, porque es una vitrina muy grande", finalizó.