Partidazo de Óscar Cortés con Huracán: Gol y asistencia

Los jugadores colombianos no paran de brillar en Argentina. Esta vez el turno fue para Óscar Cortés que jugó su octavo partido con Huracán ante Belgrano y marcó su primer gol. Además, dio una asistencia para adornar una noche estelar de su equipo en la liga de ese país.

El delantero llegó a El Globo a mediados de enero procedente de Rangers de Escocia y ha sido importante para su entrenador, Diego Martínez, que lo ha tenido en cuenta en las ocho jornadas que van del campeonato argentino. Ante Belgrano, jugó 71 minutos.

Thaiel Peralta abrió el marcador para los locales en el estadio Tomás Adolfo Ducó a los 14 minutos de juego, seis minutos después, llegó la anotación de Cortés que aprovechó un error del rival en salida y marcó un buen gol con la pierna izquierda.

En el segundo tiempo, Peralta recibió un pase de gol del colombiano al minuto 57 y marcó el tercero eludiendo a un defensor rival y definiendo al segundo palo. Belgrano descontó con una anotación de Franco Vásquez.

Con este resultado, Huracán es quinto en el Grupo B con 12 puntos, tres partidos ganados, tres empatados y dos encuentros perdidos.

El próximo partido de Huracán era ante Racing, sin embargo, por la huelga del fútbol argentino se pospondrá, por esta razón, el equipo de Cortés volverá a la acción ante River Plate el el 12 de marzo a las 7:30 p.m.