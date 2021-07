Reunión de diplomáticos colombianos y haitianos

Fuentes consultadas por esta sección confirmaron a Caracol Radio que funcionarios de la Cancillería colombiana se reunieron hoy con diplomáticos de Haití en el país. Se realizó según se confirma una petición concreta para que se permita una visita consular de una delegación colombiana. El objetivo será verificar el estado de salud de los 18 militares connacionales detenidos por el magnicidio que se investiga del presidente de ese país, Jovenel Moïse. Se pidió además por este canal diplomático que las autoridades de Haití garanticen la seguridad de los prisioneros.

¿De qué habló María Fernanda Cabal con el presidente de los conservadores Omar Yépez?

En la tarde de ayer se dio un encuentro entre la precandidata a la Presidencia, María Fernanda Cabal con el presidente del Partido Conservador, Omar Yépez.

Fuentes cercanas a la congresista aseguran que la reunión no estaba programada, coincidieron en un restaurante, donde Cabal se acercó a la mesa, hablaron por algunos minutos e incluso se dio una fotografía. Afirman además que no hablaron de temas electorales, solamente del país y de la necesidad de fortalecer la fuerza pública y no dejarse intimidar por la delincuencia. Un acercamiento que da en momentos en que se mueve el ajedrez electoral de cara a las presidenciales.