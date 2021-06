Faustino Asprilla y el error que se está cometiendo con la posición del 10

James Rodríguez no está dentro de los convocados para las Eliminatorias que se están disputando desde este jueves y tampoco estará en la Copa América, tal como anunció el técnico Reinaldo Rueda, por lo que la mítica posición del 10 quedó vacía ante la ausencia del jugador del Everton.

Sin embargo, la Selección Colombia se vio bien ante Perú en la fecha 7 de las Eliminatorias, y quedó en el aire la duda de si el volante 10 está desapareciendo también en el combinado nacional.

En diálogo con El Alargue de Caracol Radio, el exjugador de la Selección Colombia Faustino Asprilla analizó las características que tiene el volante 10 en el fútbol y por qué están en la tendencia de dejar de ser tenido en cuenta por los técnicos.

"El 10 no puede desaparecer en el fútbol, a veces confunden que el 10 tiene que correr igual que el 6 o los laterales, y no, el 10 tiene que pensar y hacer correr a todo el mundo, ese fue el fútbol con el que crecí y nos dio resultados. No creo que tenga que desaparecer ahora porque se tenga un jugador que físicamente rinda más para los entrenadores", comentó el 'Tino'.

No obstante, el primer planteamiento oficial de Reinaldo Rueda a cargo de la Selección funcionó y el equipo recuperó terreno en las Eliminatorias, luego de venir de dos derrotas por goleada que lo dejaron mal parado en la tabla.

"La Selección hizo un buen partido, volvimos a ver una Selección que ilusiona a la gente, que sale bien armada, que juega buen fútbol, que trata bien la pelota, que es sólida en defensa y que aprovecha las oportunidades de gol. Marcó goles suficientes para también pensar en que en la clasificación es importante tener goles a favor", aseguró Asprilla.

Ahora, en la Fecha 8, Colombia deberá enfrentar a la complicada Argentina de Messi, que necesita ganar para no ceder más puntos con respecto al líder Brasil.

"A Argentina hay que jugarle de la misma forma como se le jugó a Perú, buscar la forma de no prestarle la pelota, porque Argentina tiene jugadores muy importantes. No se puede perder la pelota con la facilidad que se venía perdiendo en los últimos partidos, y hay que ser contundentes, sobre todo con la agresividad. No es un secreto que a los argentinos les da muy duro el clima, de ahí que no entiendo por qué el partido lo ponen a las 6:00 de la tarde", dijo el exgoleador de Colombia.

"Lo importante de un equipo es tener minutos juntos, por eso no cambiaría nada de la primera nómina", añadió.