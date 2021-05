“Lo importante es que la clase dirigente reconozca que algo está fallando”

Juan Carlos Flórez, exconcejal de Bogotá, habló en 6AM Hoy por Hoy acerca de la situación que atraviesa Colombia, que ya completó más de un mes de paro con diferentes episodios de violencia en todo el territorio, y el lanzamiento de su libro ‘Los que sobran’.

Le puede interesar:

“El desafío es el reconocimiento de la clase dirigente de que algo está fallando, si esto no pasa no vamos a encontrar una solución”, dijo Flórez acerca de la crisis que se está viviendo en Colombia, quien además agregó que “el lío de la constitución colombiana es que en gran medida no se aplica”.

Sobre el escrito que está lanzando señaló: “Lo que mi libro trata de transmitir es que todo esto tiene salidas, pero se debe recuperar la solidaridad entre las élites y los gobernados”.