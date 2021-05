Claudia López denuncia radicalización del Comité y Gobierno en el paro

En entrevista con 6AM Hoy por Hoy en Caracol Radio, con Gustavo Gómez, habló la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, sobre la situación del paro que ya lleva más de un mes y sin una clara salida de los bloqueos y enfrentamientos, entre los manifestantes y las Fuerza Pública.

Para la alcaldesa hay una radicalización del Gobierno y del Comité del Paro, pues después de un mes de paro no han establecido una mesa de diálogo con el fin de llegar a un acuerdo y han polarizado más sus discursos.

López enfatizó que es un error que el Gobierno no reconozca sus errores y no deje entrar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y que el Comité del paro no detenga los bloqueos y ayude a que no se produzcan los saqueos.

Sobre las recientes declaraciones de la alcaldesa, en las que afirmó que la Colombia Humana "ha metido plata para mantener las protestas", la alcaldesa no entregó o explicó casos concretos en los que quede en evidencia la veracidad de la denuncia. Solo afirmó que el senador Gustavo Bolívar ha estado entregando objetos de protección para los manifestantes.