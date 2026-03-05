Soldados cambiaron armas por brochas para reformar 17 escuelas rurales

Colombia

Un total de 362 niños y jóvenes del municipio de Topaipí fueron beneficiados con la jornada de embellecimiento y adecuación de 17 escuelas rurales y 2 salones comunales, en una iniciativa liderada por el Ejército Nacional de Colombia.

La intervención fue adelantada por soldados del Batallón de Infantería N.° 38 Miguel Antonio Caro, orgánico de la Décima Tercera Brigada, en articulación con autoridades locales y líderes comunitarios, quienes durante 15 días desarrollaron labores de pintura, mantenimiento y adecuación de espacios educativos en distintas veredas del municipio.

“Tengo la convicción de que la educación transforma a los jóvenes y a los niños en ciudadanos fundamentales para el desarrollo de una sociedad sólida”, afirmó el teniente coronel Ramón Alexánder Vélez.

Por su parte, el sargento segundo Mauro Duarte, suboficial de Acción Integral del Batallón Miguel Antonio Caro en Facatativá, aseguró que la iniciativa busca ir más allá de la infraestructura.

“Le estamos apostando a la prevención, fortaleciendo la voluntad de las comunidades y construyendo confianza con quienes habitan estas veredas y municipios”, señaló.

La jornada hace parte de las acciones de apoyo a la autoridad civil y fortalecimiento del tejido social que desarrolla la institución en zonas rurales.

Según la unidad militar, estos espacios renovados contribuyen a alejar a los menores de escenarios de vulnerabilidad e ilegalidad, al tiempo que consolidan la confianza de la ciudadanía en la Fuerza Pública.