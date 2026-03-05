Presidente de la Corte Suprema advierte sobre desinformación en el ambiente electoral

Colombia

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis, hizo un llamado a garantizar la transparencia, la tranquilidad y el respeto por los resultados durante el proceso electoral, destacando el papel que cumplen tanto los ciudadanos como las autoridades judiciales en la vigilancia de los comicios.

Lenis subrayó que el desarrollo de las elecciones depende de múltiples actores: En primer lugar, resaltó la función de los ciudadanos que actúan como jurados de votación, quienes cumplen una tarea clave en la organización de las mesas y en la elaboración y firma de las actas electorales.

El magistrado también destacó el rol de los jueces de la República, encargados del escrutinio final de los votos, proceso que permite declarar oficialmente los resultados de una elección.

El presidente de la Corte Suprema señaló que desde el poder judicial existe un interés común con la ciudadanía para que las elecciones se desarrollen en un ambiente de tranquilidad y transparencia en todo el territorio nacional.

El presidente de la corte insistió en que todos los colombianos deben poder ejercer su derecho al voto de manera libre y sin restricciones en cualquier región del país.

Asimismo, pidió que, en caso de presentarse irregularidades o anomalías durante la jornada electoral, estas sean denunciadas oportunamente para que las autoridades actúen con rapidez.

Lenis también hizo un llamado a respetar los resultados de las elecciones y a fortalecer la confianza en las instituciones democráticas.

Finalmente, advirtió sobre los riesgos de la polarización y la desinformación en el actual contexto político, por lo que invitó a la ciudadanía a informarse a través de fuentes confiables y verificadas antes de tomar decisiones electorales.

“El deber de todos los ciudadanos, especialmente en contextos de polarización y desinformación, es informarse adecuadamente y acudir a fuentes verificadas para ejercer su derecho al voto con responsabilidad”, concluyó.