Las narrativas del Gobierno para enfrentar el paro: ¿qué tan efectivas?

En Hora20 las narrativas que ha usado el gobierno para enfrentar la crisis por la que atraviesa el país; el papel que ha jugado Gustavo Petro; la negativa a la CIDH y la moción de censura al ministro de Defensa. También daremos una mirada a la salida de Miguel Ceballos como comisionado de paz y la llegada de Juan Camilo Restrepo Gómez en su reemplazo. Por último, una opinión de la decisión de la Corte Constitucional de revivir las 16 curules de paz.

Desde el inicio del actual periodo de movilizaciones y de crisis, el gobierno ha hecho uso de una serie de narrativas para explicar las causas de la situación, las consecuencias y sobre todo explicaciones a nivel internacional. Durante el fin de semana se movió una de esas “narrativas” la de encontrar en la figura de Gustavo Petro, una de las causas de la actual crisis. En una “auto entrevista” divulgada por Caracol Radio y realizada aparentemente por la presidencia, Duque dice que cuando ganó las elecciones, el candidato que derrotó dijo que iba a estar en las calles todo su mandato y que su propósito era no dejarlo gobernar. Agregó que se quiere construir una ambición política a través del caos y que se utiliza la crisis actual para desestabilizar su gobierno; esta narrativa, similar a la de su partido, generó la reacción de Petro al decirle mentiroso a Duque, recordarle que jamás dijo que su propósito era no dejarlo gobernar y que es él mismo quien no deja gobernar.

No obstante, esa no es la única narrativa. En el viaje actual que adelanta la vicepresidenta y ahora canciller, Martha Lucía Ramírez, el gobierno negó al entrada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos bajo el argumento de que primero los organismos colombianos como la Fiscalía, Procuraduría y Defensoría deben desarrollar su labor, antes de que la CIDH visite el país, pues desde hace varias semanas, la OEA y la comisión solicitaron un permiso para verificar las manifestaciones que se desarrollan, no obstante, el anuncio no fue bien recibido en algunas organizaciones, por ejemplo, Amnistía Internacional planteó que es un enfoque negacionista y una peligrosa decisión.

Lo que dicen los panelistas

Para María Teresa Ronderos, periodista, columnista y directora del Centro Latinoamericano de Investigación periodística, en la situación actual confluyen muchos puntos como la inclusión o temas ambientales y “es algo que ocurre en muchas democracias, y los jóvenes están conectados a lo que pasa en el mundo”, no obstante, planteó que reducir la protesta a Petro es un poco pobre y más cuando es el gobierno es el que tiene toda a la fuerza, “obviamente esto está infiltrado de política y llegó la hora de las reformas y así el gobierno lo disfrace, se tiene que sentar a hacer reformas”.

De otro lado, comentó que el gobierno exagera el peligro populista con miras a la elección y dijo que más bien parece concentrado en las elecciones y no en resolver el problema hoy. En cuanto a las curules de paz, señaló que, desde la constitución del 91, se han visto muchos intentos para la representatividad de las minorías, pero resaltó que esto hay que cuidarlo muchísimo para que esa representatividad se cuide.

Angelika Rettberg, profesora titular del departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes, advirtió que suponer que estas protestas no tienen también una utilidad electoral es una equivocación. “Algunos buscan votos, pero reducirlo a una expresión petrista es un error garrafal”, pues sostiene que lo que vivimos es un problema vinculado a demandas y una falta de análisis a lo que se vivió en 2019 que fue una oportunidad desperdiciada para entender lo que ocurría, “pero no se reduce al petrismo”. Frente a la visita de la CIDH, dijo que ninguna visita de cualquier entidad no suplanta el debido proceso en Colombia. “Las instituciones colombianas tienen el mandato de hacer las investigaciones del caso. Hay un temor histórico frente a organismos internacionales porque hay percepción de sesgo”, concluyó.

En cuanto al nuevo comisionado de paz, planteó que suena rarísimo que el gremio de los bananeros, uno acusado de relaciones non sancta con grupos ilegales, cuestionado por prácticas laborales, sea la escuela del nuevo Comisionado.

Luis Felipe Henao, abogado, exministro de Vivienda y columnista en El Espectador, aseguró que Petro es un pirómano y es una persona irresponsable, pero que es facilista decir que la responsabilidad es de Petro; “hay problemas con pobreza, profundización de desempleo, de personas que no comen tres veces al día y eso lleva a que vean en la protesta una herramienta válida”. Advirtió que pecamos por dogmatismo y nos falta pragmatismo. “Si tuviéramos una canciller curtida en este asunto, tiene competencia de que el país tiene dos misiones de observación en Colombia”, las cuales cree que pueden servir para tender puentes entre distintas partes.

Rodrigo Pombo, abogado y profesor universitario, reconoció que se equivoca el gobierno al reducir a una sola causa tan complejo problema; “esto es multicausal.” No obstante, indicó que sí cree que hay un discurso antisistema, el cual señala que, si se tramita por manifestación pacífica, es respetable.

Frente a la salida de Ceballos del gobierno, dijo que hay que reconocerle el modo y los modales democráticos, lo definió como un caballero, y como una persona que hizo respetar la institucionalidad sin tapujos y mezquindades. Pero criticó que esperar hasta este momento para retirarse, pues considera que debió entregar la renuncia, hacer empalme y dejar el cargo.