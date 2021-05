Juan Fernando Caicedo: "La serie con el Deportivo Cali está abierta"

Juan Fernando Caicedo, delantero del Deportes Tolima, dialogó con El Alargue de Caracol Radio, donde expresó su alegría por el regreso a los campos de juego luego de una lesión de dos meses y medio. El atacante destacó la campaña que hace su equipo y aseguró que la serie con el Deportivo Cali se encuentra abierta.

"De pensar que no me iba a dar para volver a jugar el resto semestre me dio para estar 20 y 25 minutos con el equipo", comentó Caicedo tras su reciente regreso en la Copa Sudamericana, luego de varios días fuera de las canchas.

Sobre el renidimiento del Tolima hasta el momento, Caicedo comentó que es: "una muy buena campaña para mí de lo que vamos de la Liga, una excelente campaña, todavía no estamos en semifinales pero dimos un paso importante, esperando que nos programen el partido".

"Por ahí nosotros los delanteros no hemos podido estar... alcancé a jugar seis fechas no más, Plata se lesionó después de que yo me lesioné", señaló sobre el hecho de el defensa Sergio Mosquera sea el goleador del equipo en el año.

Mientras que del favoritismo al título en la Liga, comentó: "Mencionaban siempre a Nacional, Millonarios, Cali, porque son los grandes del país, dejaban de lado a Equidad, dejaban de lado al Tolima. El fútbol hay que jugarlo".

"Hoy el día el fútbol se emparejó, el Tolima hace rato viene haciendo las cosas bien, para mí el Tolima es un grande del país en el juego, tal vez no en la historia", añadió.

Entretanto, sobre la serie de cuartos de final ante el Deportivo Cali, Caicedo fue prudente, más alla de la ventaja de tres goles de la que goza su equipo luego del juego de ida. "Así como nosotros hicimos tres goles ellos no pueden hacer tres goles, la semifinal está abierta".

Y de las eventuales semifinales, concluyó: "Son series muy parejas, cuatro equipos que se conocen muy bien".