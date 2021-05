Sobre penal de Cardona: "Hay que tenerlos muy bien puestos o estar loco"

Alberto García Aspe, exjugador de la selección mexicana y quien fue un experto en el cobro de penales convirtiendo 57, habló con El VBar de Caracol Radio sobre el fallo en la ejecución de Edwin Cardona en la tanda definitiva contra River Plate por los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional.

El colombiano de Boca Juniors quiso sorprender al portero 'millonario' cobrando el penal a lo 'Panenka', no obstante, lo hizo de mala manera y perdió las chances de poner adelante a su equipo en la tanda. Sin embargo, el club Xeneixe se clasificó a la siguiente ronda.

Le puede interesar:

"Lo hace muy poca gente. En partidos importantes yo nunca me atreví a hacerlo. Yo no lo haría nunca, pero hay jugadores que se atreven a hacerlo. Tienes las dos opciones; si sale bien, eres un héroe, si no, te van a querer matar. Hay que tenerlos muy bien puestos para quererlo hacer o estar muy loco", dijo el exfutbolista mexicano sobre el cobro.

"Los jugadores que se atreven a hacer eso es porque tienen algo distinto. Hay jugadores que lo hacen y hay que respetarlos, para ellos mis respetos, yo me quito el sombrero, porque si no les sale lo van a matar sus aficionados", añadió.

Así mismo, confesó que nunca ejecutó un penal de esta manera porque es muy riesgoso, aunque sí se le pasó por la cabeza.

"Alguna vez lo pensé, pero no me atreví. Para mí era muy riesgoso, me sentía más seguro pegándole a una esquina fuerte. Yo practiqué muchísimo los penales, tenía muchas opciones, pero regularmente lo hacía con potencia", destacó.

Por último, el mexicano de 54 años habló respecto a Camilo Vargas, portero colombiano que milita en el Atlas de su país.

"Ha hecho muy bien las cosas y puede pelear la titular en la Selección. No sé cuántos porteros tengan en Europa, pero tiene las condiciones para pelear titularidad. Considero que ustedes tienen muy buenos jugadores para una selección importante", finalizó.