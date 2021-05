Políticos analizan situación del país en salas de audio de Twitter

Sobre las 10:00pm de este miércoles 5 de Mayo, el politólogo Fernando Posada abrió un Space de Twitter, la nueva herramienta de esta red social en la que varias personas se conectan en tiempo real y pueden ir dialogando sobre un tema en una sala de audio.

La temática central era: ¿Qué debe hacer el Gobierno Duque para solucionar la crisis? Al inicio se conectaron unos pocos internautas, pero al final, eran más de 3.000 personas, conectadas, entre ellas Esteban Santos, Daniel Samper, Carlos Fernando y Juan Manuel Galán, Claudia Elena Vásquez, Diego Santos, Gabriela Tafur, Jorge Galindo y miles de usuarios de Twitter.

Entre las cosas que comentaron, llamó la atención lo que dijo Esteban Santos, hijo del ex presidente Juan Manuel Santos, quien contó que funcionarios de Iván Duque contactaron a su padre, esto luego del trino en el que el ex presidente le dijo a Duque que estaba a su disposición para “Salir de esta crisis. El país necesita diálogo, entendimiento. Duele esta situación. No más violencia, no más sangre. Nunca olvidar que la paz es el camino”.

Salas de audio 'Spaces' de Twitter / Twitter

No va más Prevención y acción, por ahora

Ya van 2 días en las que no se emita el programa ‘Prevención y acción’ y fuentes consultadas por Caracol Radio aseguran que por ahora, no va más.

El presidente Duque desistió de la idea de continuar con este espacio y se enfocará en el diálogo y la participación de diferentes sectores.