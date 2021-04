Nicolás Mejía: “Los resultados no se me daban, pero ahora se están viendo"

El tenista colombiano Nicolás Mejía habló con el Carrusel Caracol sobre su buen desempeño en el Challenger de Salinas, Ecuador, que le permitirá disputar este lunes la semifinal ante el turco Altug Çelikbilek.

Mejía derrotó este viernes en la fase previa al chileno Marcelo Barrios, con parciales de 2-6, 6-1 y y 7-6(3). El colombiano habló sobre el comienzo de temporada, donde los resultados no se le dieron.

Le puede interesar:

"A comienzo de año fue complicado porque no se me daban los resultados. La lesión que tuve a finales de año no me dejó hacer una pretemporada acorde y por eso yo creo que los resultados se daban así. No se me daban los resultados pero yo estaba confiando, seguí entrenando fuerte y con la cabeza en alto y se están viendo los resultados", dijo.

El tenista de 21 años también se refirió a los aspectos en los que debe mejorar.

"Yo estoy apenas volviendo al nivel de los Challenger. La consistencia de mis tiros es lo que más tengo que seguir mejorando. Competir de 'tú a tú' cada punto es lo que hay mejorar. Hay que seguir sembrando frutos para recogerlos en un futuro", expresó.

El bogotano también comentó algunas molestias que ha tenido en los últimos días en uno de sus tobillos luego de una caída.

"Tuve una pequeña caída, pero el tobillo está pegado al cuerpo que es lo más importante y mientras aguante dos partidos más, está bien. Me pondré lo que me toque ponerme, pero el tobillo tiene que aguantar estos dos partidos que quedan", manifestó.

Por otra parte, Mejía destacó uno de los aspectos que lo tienen compitiendo a un muy buen nivel, su raqueta.

Lea también:

"Yo volví a la raqueta con la que he jugado casi toda mi vida. La que tuve en los Juniors y con la terminé siendo el 4 del mundo. La que tuve durante mi primer año de profesional y me llevó a ser la tercer raqueta del país. Después quise probar raquetas nuevas y no me salió el experimento", explicó.

Por último, Nicolás Mejía, hincha del Deportivo Cali, aprovechó para hablar de su equipo, al que siempre trata de seguir.

“El equipo merecía la estrella el año pasado, a ese equipo le tenía mucha más fe. Desde que se fue Palavecino nos ha costado un poco”, concluyó.