José Tito Hernández: “Anhelaba ganar una Vuelta a Colombia”

José Tito Hernández, ciclista del Team Medellín y campeón de la Vuelta a Colombia, habló para los micrófonos del Carrusel Caracol de Caracol Radio luego de quedarse con el primer puesto de esta carrera que finalizó en Bogotá.

El pedalista de 25 años se coronó campeón de la pruebaa por una mínima diferencia de 2 segundos respecto a Alexander Gil, corredor del equipo Orgullo Paisa.

"Estoy muy feliz con todo mi equipo y la labor se ve reflejada, para ganar se necesita de todos los compañeros. Estuve muy pendiente de Gil que sabía lo iba a luchar, yo hubiera hecho lo mismo. Fue una carrera muy difícil", dijo.

Hernández ya había ganado la Vuelta del Futuro y la Vuelta del Porvenir, y confesó que anhelaba quedarse con la máxima competencia ciclística del país.

"Cuando gané estas dos carreras anhelaba y decía: que bueno ganar una Vuelta a Colombia. En la radio escuchaba la disputa de las anteriores vueltas y cuando ganaba Oscar Sevilla", expresó.

El ciclista antioqueño también se refirió a la dura etapa reina que vivió el sábado y que le permitió llegar al primer puesto de la clasificación general.

"Ayer me dijeron que corriera con cabeza fría, esperando qué pasaba con los demás rivales porque las diferencias eran muy mínimas. Todos los rivales fueron muy difíciles, las fuerzas me acompañaron y el conocer la subida me ayudó mucho a descontar", destacó.

Por último, el corredor oriundo de Carmen de Viboral, Antioquia, habló sobre la posibilidad de llegar al ciclismo europeo.

"Me gustaría llegar a Europa. Por ahora vamos a correr con el Team Medellín la Vuelta a Asturias y vamos a disfrutar, a conocer. Estoy muy contento de obtener este título", finalizó.