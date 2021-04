“Uno cree que la COVID ataca solo a mayores, pero no”: Joven sobreviviente

Edwin González es un hombre de 36 años, que estuvo en la UCI cerca de 40 días luego de contagiarse con COVID-19; en 10AM Hoy por Hoy, el hombre relató su historia y aseguró que lo sorprendió mucho porque él no presentaba comorbilidades ni tenía antecedentes de enfermedades.

“Yo entré a la clínica sin ninguna comorbilidad, sin ninguna enfermedad que pudiera complicarme; uno piensa que esta enfermedad solo ataca a las personas mayores, pero no”, señaló el joven.

Le puede interesar:

González contó cómo comenzó todo este proceso: “Me empecé a complicar cuando ya empecé a tener problemas para respirar; ahí me di cuenta que no era una simple fiebre si algo más fuerte, fui al médico y de inmediato me dieron remisión a la clínica”.

“Estuve hospitalizado unos días con oxígeno y con medicamentos, pero la COVID es una enfermedad que un día estás medianamente bien y al otro se te complica; un día me trasladaron a la UCI, me entubaron y duré 30 días sedado”, añadió.

El joven aseguró que aún no se ha recuperado por completo, pues quedó con una lesión en la tráquea por la entubación, está en terapias de movilidad y respiratorias, y agregó que tiene secuelas de lo que le dejó esta enfermedad.

“Para mí fue una sorpresa, los médicos me contaron que tuve problemas de riñón, de corazón, choque séptico y hasta tuve el cerebro afectado, fue de un momento a otro que el Coronavirus comenzó a atacar muchos partes de mi cuerpo”, finalizó González.