Lo que debe saber de la variante brasileña de COVID-19: Experto responde

Doctor Ricardo Palacios, médico colombiano y director de Investigación Científica del Instituto Butantan en Sao Pablo-Brasil, fue el encargado de pruebas en 9.000 personas de la vacuna Sinovac. El doctor Palacios habló en 10AM Hoy Por Hoy de Caracol Radio sobre una investigación que realizó sobre la variante brasileña, teniendo en cuenta que es mucho más contagiosa.

"Tenemos dos situaciones en Brasil, pues es el país con más muertos por COVID-19. La primera es la variante P1, estas variantes se caracterizan por una transmisión más fácil y eso se ve reflejado con la coincidencia de aumento de casos. El segundo aspecto es que en Brasil hay un problema de armonización de esfuerzos entre gobiernos federales, estados y municipios. Generan confusión para la población, hay ausencia de medidas necesarias y tratamientos inútiles, esto afecta y confunde a la población. Las restricciones de movilidad no van acompañadas de sustento económico, pues deben salir a trabajar", explicó.

También, el doctor habló sobre la eficacia de la vacuna Sinovac por las variantes brasileñas que enfrenta el mundo.

"Tenemos información de resultado de laboratorio en que encontramos que el efecto de neutralización de virus no se modificaba de forma importante con relación a la variante P1 y P2, no es de preocupación, pero es una variante que circula. El resultado fue parecido al principal, entonces con la vacuna Sinovac se pudo replicar con la población. Esto confirma que no hay pérdida de eficacia con estas variantes. Los mayores de 80 años, que fueron los primeros vacunados, han bajado importantemente en sus casos. Es una gran proporción de la vacuna", dijo.

Por otro lado, Palacios explicó por qué estas variantes son más contagiosas que el virus normal y otras mutaciones.

"Hemos analizado con los grupos que trabajan en la parte epidemiológica, que con las variantes hay una cantidad mayor de virus respiratoria, entonces es más contagioso. Esta infección, por eso mismo, dura más tiempo, por eso es mayor la capacidad de contagio. Vemos que en la misma casa fallecen mismas personas del mismo lugar. Antes era uno de cinco que vivían ahí, ahora son todos los que están infectados en las casas", afirmó.

Adicionalmente, recalcó que la desinfección y la ventilación son pieza fundamental para evitar contagios de COVID-19.

"La primera razón de los contagios es que la cantidad de virus se replica mejor por las variantes, entonces por eso es más fácil contagiar a las demás personas. Por eso el virus se adhiere mejor a las células del organismo, eso son las mutaciones. Como todos los virus, la desinfección y ventilación es lo más importante", dijo.