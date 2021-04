“Estoy logrando lo que siempre he querido que es apoyar a mi comunidad”

Julieth Paola Pushaina Epiayu, primera mujer indígena Wayúu en la historia del Ejército Nacional de Colombia, habló en 10AM Hoy por Hoy sobre cómo llegó a la institución; dijo que lo veía difícil ya que las mujeres no prestan el servicio y menos si son de culturas indígenas que tienen cultos diferentes.

“Yo decía que no podía ser militar porque era mujer, nunca se ha visto a una mujer prestando el servicio y menos a una mujer Wayúu que, nuestra cultura es rígida y debíamos seguir con las tradiciones de mi mamá y mi abuela”, comentó.

“Las costumbres de las mujeres Wayúu es estar encargadas de servirles a nuestra familia; ayudar a nuestros hijos, orientar a nuestro esposo y estar en las artesanías… Yo entre mayor al Ejército y cuando entré ya sabía todo lo que tenía que saber cómo mujer Wayúu”, agregó la mujer.

Ante esta historia, le preguntaron ¿cómo lo había tomado su familia? Y esto contestó: “Fue bastante difícil porque mi mamá no lo entendía, me decía “mire lo que le pasó a mi hermano”. En ese instante no hubo apoyo, fue rebeldía mía. La terquedad no me dejó y acá estoy, en el Ejército”.

Para finalizar dijo que esta ha sido su mejor experiencia, además que, gracias al Ejército Nacional, ha podido ayudar a su comunidad y que ellos la ven como un ejemplo.