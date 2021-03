J.F. Caicedo: "Tolima es un equipo grande deportivamente"

Juan Fernando Caicedo, delantero del Deportes Tolima, habló con El VBar de Caracol Radio luego de la victoria de su equipo ante Atlético Nacional, de la cual no pudo ser partícipe debido a una lesión que lo tiene por fuera de las canchas desde hace 8 juegos. Ante esta situación adversa, contó detalles de su recuperación y cuándo podría volver a jugar.

"Estaba volviendo a las canchas y me volví a resentir. Creería yo que entre 12 y 15 días más estaría por fuera. No es lo mismo que cuando se dobla un tobillo que son articulaciones y te dan un tiempo fijo. Pero la lesión muscular cuando uno cree que está bien y hace un esfuerzo se vuelve a resentir. Son lesiones que no se dan mucho y eso las hace complicadas" aseguró.

Esa lesión lo ha hecho perderse casi que toda la temporada con el equipo 'Pijao', no poder hacer parte de triunfos como el del martes ante Nacional es algo que lo frustra mucho.

"Es duro. Da mucha impotencia porque siempre quieres estar en el campo aportando al equipo y no se puede, eso golpea y da duro. Pero hay que tener fortaleza mentalmente para estos momentos como jugador que es done más sufre uno", manifestó

De la popular "paternidad" que tiene Tolima con Nacional, aseguró que no es algo que se presente solo con los 'verdolagas', ya que desde hace años Deportes Tolima se ha hecho un equipo muy difícil de enfrentar

"No solamente pasa con Nacional, solo que en este caso ya hay partidos desde 2018 que Nacional no le ha podido ganar a Tolima y se habla de paternidad. Pero cuando yo estaba en Santa Fe y se iba a jugar contra Tolima, todo el mundo decía que iba a ser un partido difícil y se iba viendo lo que era Tolima. No tiene la misma historia que otros equipo, pero es un equipo grande deportivamente", expresó.

Caicedo se refirió al inminente cierre de la fase de todos contra todos y de la paridad que se presenta en el grupo de ocho, donde con tres puntos más el equipo se sentiría más traquilo.

"Estamos bien. Este torneo está muy apretado, sabemos que tenemos 28 puntos, pero debemos hacer mínimo tres puntos más para estar tranquilos. Quedan cuatro fechas que serán a vida o muerte", destacó.

Por último, el futbolista de 31 años hizo un análisis y una comparación entre delanteros definidores y los que entran en el circuito del juego, precisando su gusto y comodidad con esta última función.

"Hoy en día si un jugador es delantero lo van a ofrecer por los goles. Por ejemplo, Germán Cano es uno de los mejores extranjeros que ha tenido el FPC, se puede decir que es un 'killer', por donde se le mire ha sido un delantero top, pero por cosas del destino no se le dio ser campeón, aun así siendo el máximo goleador en tres torneos. Mientras que un jugador como Teófilo Gutiérrez no es tan goleador, pero lo que hace en el terreno es fenomenal y ya ha salido campeón. Prefiero ser ese tipo de jugador", concluyó.