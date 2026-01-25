Israel mata a tres palestinos en Gaza en las últimas 24 horas a pesar del alto el fuego, Foto Khames Alrefi/ vía Getty Images

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han informado de la muerte de tres personas y de otras ocho más heridas en acciones israelíes en el enclave durante las últimas 24 horas a pesar del alto el fuego pactado al hilo del acuerdo para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para Gaza.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha señalado en un comunicado que desde el 10 de octubre de 2025 que entró en vigor el alto el fuego se han confirmado 484 muertos y 1.321 heridos, mientras que los equipos de búsqueda y rescate han recuperado 713 cadáveres de zonas de las que se replegaron las tropas israelíes al hilo del citado acuerdo.

Así, desde el inicio de la ofensiva de Israel tras el ataque del 7 de octubre de 2023 se han registrado 71.657 muertos y 171.399 heridos, si bien se teme que la cifra sea superior, dado que “aún hay víctimas bajo los escombros y tiradas en las calles en lugares a los que hasta ahora no han podido llegar las ambulancias y los equipos de Protección Civil”.

Estas cifras no incluyen a los heridos durante la jornada del domingo, en la que la aviación de las Fuerzas Armadas israelíes han bombardeado un edificio del barrio de Rimal, en el oeste de la ciudad de Gaza.

Además, fuentes gazatíes citadas por el diario ‘Filastín’ informan de una “gran operación de demolición” en Jan Yunís, en el sur del enclave, y de bombardeos de artillería contra el sureste de esa misma ciudad. Carros de combate israelíes han bombardeado también el sureste de Deir al Balá, en el centro de la Franja.

Hamás ha acusado a Israel de violar el alto el fuego en decenas de ocasiones por sus bombardeos y ataques contra palestinos a pesar del acuerdo, si bien las autoridades israelíes argumentan que actúan contra “terroristas” que suponen “amenazas” para sus tropas, desplegadas en la Línea Amarilla, que cubre el 53% del territorio del enclave palestino.

