Se cumplen 27 años del terremoto del 25 de enero de 1999: Armenia realizará actos conmemorativos

Este sábado 25 de enero se cumplen 26 años del terremoto del eje cafetero de 1999. Foto Archivo Facebook

Armenia

Este domingo 25 de enero se cumplen 27 años del terremoto de 1999, una de las tragedias más significativas en la historia del Eje Cafetero.

En el marco de esta fecha, el Gobierno del Quindío, la Alcaldía de Armenia y la Diócesis de Armenia convocaron a la comunidad a participar en una eucaristía conmemorativa que se realizará a las 10:00 de la mañana en el Parque Cementerio Jardines de Armenia, como un acto de memoria y homenaje a las víctimas.

El alcalde de Armenia, James Padilla García, reiteró que esta fecha no tiene un carácter festivo. “No es un día para celebrar, es un día para recordar, es un día para conmemorar”, señaló el mandatario, al confirmar que la ceremonia religiosa se realizará de manera articulada con la Iglesia y las autoridades locales, garantizando la logística y la seguridad del evento.

Por otra parte, Maykol Flores, líder de la Artillería Verde Sur de del Club del Deportes Quindío, anunció que la hinchada realizará una marcha en conmemoración del terremoto. El punto de encuentro será el parque principal del barrio Santander de Armenia, a partir de las 5:00 p. m.

La movilización avanzará hacia el barrio La Brasilia, donde se llevará a cabo un homenaje a las víctimas de este fatídico suceso. Maykol extendió la invitación a toda la ciudadanía para que participe en este acto de memoria y solidaridad.

En el marco de esta conmemoración, el secretario del Interior del Quindío, Diego Alexander Santamaría, destacó el fortalecimiento que se viene realizando a los cuerpos de bomberos del departamento. “Desde la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo se viene acompañando de manera articulada a los diferentes cuerpos de bomberos del Quindío, tanto oficiales como voluntarios”, explicó.

Santamaría precisó que este fortalecimiento contempla recursos importantes para mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias.

“Se va a fortalecer esta junta con un recurso cercano a los 140 millones de pesos para capacidades institucionales y se realizarán compras de dotación por un valor aproximado de 300 millones de pesos, definidas directamente por los cuerpos de bomberos”, indicó el funcionario, subrayando que estas acciones buscan preparar mejor al territorio frente a eventuales desastres naturales.

La conmemoración de los 27 años del terremoto se convierte así en un espacio para honrar la memoria de quienes perdieron la vida, pero también para reafirmar el compromiso institucional con la gestión del riesgo, la prevención y el fortalecimiento de los organismos de socorro, como parte de la construcción de un Quindío más preparado y resiliente.

Terremoto del 25 de enero de 1999 en Armenia. Foto: Archivo Ampliar