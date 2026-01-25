Capturan en Ibagué a extranjero que pertenecía a estructura dedicada a la estafa en Argentina
Según revelaron las autoridades, el operativo de detención se realizó en inmediaciones a la Terminal de Transportes de Ibagué.
Ibagué
La Policía a través de la Interpol capturó en Ibagué a ciudadano Peruano que era requerido con circular roja por pertenecer a una organización de dedicada a la estafa.
Según revelaron las autoridades, el operativo de detención se realizó en inmediaciones a la Terminal de Transportes de Ibagué tras meses de seguimiento que venían adelantando a Luis Alberto Arica Castillo, extranjero que era requerido por las autoridades de Argentina por los delitos de asociación ilícita y estafa.
Según la investigación que derivó en la expedición de la circular roja de Interpol, el detenido integraba una estructura criminal dedicada a la estafa sistemática, mediante la simulación de fallas mecánicas en vehículos para cobrar reparaciones inexistentes a sus víctimas, banda que operó durante un tiempo hasta que fue descubierta por parte de las autoridades.
Tras la captura de Luis Alberto Arica Castillo, el ciudadano peruano será entregado a las autoridades argentinas para que responda por los delitos de asociación ilícita y estafa.
La Policía indicó en cuenta de X que de esta manera las autoridades colombianas cumplen con la cooperación internacional, enfrentando el crimen transnacional y protegiendo los derechos y el patrimonio de los ciudadanos.