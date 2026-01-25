Capturan en Ibagué a extranjero que pertenecía a estructura dedicada a la estafa en Argentina

Ibagué

La Policía a través de la Interpol capturó en Ibagué a ciudadano Peruano que era requerido con circular roja por pertenecer a una organización de dedicada a la estafa.

Según revelaron las autoridades, el operativo de detención se realizó en inmediaciones a la Terminal de Transportes de Ibagué tras meses de seguimiento que venían adelantando a Luis Alberto Arica Castillo, extranjero que era requerido por las autoridades de Argentina por los delitos de asociación ilícita y estafa.

¡𝗚𝗢𝗟𝗣𝗘 𝗔 𝗟𝗔 𝗘𝗦𝗧𝗔𝗙𝗔 𝗜𝗡𝗧𝗘𝗥𝗡𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡𝗔𝗟!



En Ibagué (Tolima), la Policía de Colombia, a través de la OCN INTERPOL, realizó la retención mediante notificación roja del ciudadano peruano Luis Alberto Arica Castillo, requerido por las autoridades de Argentina.

Según la investigación que derivó en la expedición de la circular roja de Interpol, el detenido integraba una estructura criminal dedicada a la estafa sistemática, mediante la simulación de fallas mecánicas en vehículos para cobrar reparaciones inexistentes a sus víctimas, banda que operó durante un tiempo hasta que fue descubierta por parte de las autoridades.

Tras la captura de Luis Alberto Arica Castillo, el ciudadano peruano será entregado a las autoridades argentinas para que responda por los delitos de asociación ilícita y estafa.

La Policía indicó en cuenta de X que de esta manera las autoridades colombianas cumplen con la cooperación internacional, enfrentando el crimen transnacional y protegiendo los derechos y el patrimonio de los ciudadanos.