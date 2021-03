El Pulso del Fútbol, 26 de marzo de 2021

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la victoria del Atlético Bucaramanga ante el Deportivo Cali, que no levanta cabeza en la liga colombiana. César dijo: “Le ganó Bucaramanga al Deportivo Cali, que lleva 7 partidos sin ganar, sigue en la cuerda floja el técnico Alfredo Arias. Y el Bucaramanga sueña con meterse a los ocho, cada punto puede ser oro en el balance final”. Sobre el tema Óscar agregó: “Terminó la fecha semanal de nuestra liga y las sorpresas siguen dando de que hablar. Algunos esperaban la reivindicación del Cali y volvió a perder, esta vez en Bucaramanga”.

Otro de los temas tuvo que ver con el ranking de la IFFHS, que coloca a la liga colombiana entre las diez mejores ligas del mundo en la última década. Óscar manifestó: “Estoy de acuerdo con los puntajes, pero con todas las disculpas mundo le digo que no creo en ese estudio, la liga colombiana no puede ser la octava mejor liga de la década”. Por su parte César complementó: “No tiene que presentar disculpas porque eso no lo estamos diciendo nosotros, fue un estudio que presentó la Federación de historia y estadística de la FIFA”.

