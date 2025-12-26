Refresh Vol. 7: siete cortos colombianos listos para su recorrido internacional

Por séptimo año consecutivo, Proimágenes Colombia, con recursos del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico – FDC, presenta los títulos seleccionados para integrar el catálogo Refresh Vol. 7. En esta edición, la selección reúne cortos animados, híbridos y de ficción, con una diversidad de temáticas que incluyen ciencia ficción, drama, histórico y más. Los realizadores también reflejan la pluralidad del país al retratar historias desde Bogotá, Medellín, Cali y Tunja.

El catálogo Refresh - The newest Colombian short films fortalece la estrategia de circulación internacional de estos contenidos, promoviendo su presencia en festivales de todo el mundo. A partir de 2026, los proyectos seleccionados construirán, junto al equipo de Promoción Internacional de Proimágenes, una estrategia para la búsqueda de un estreno mundial y el diseño de una ruta de festivales nacionales e internacionales, harán parte de Clermont Ferrand, el festival de cortometrajes más importante del mundo, donde tendrán una proyección ante agentes de industria en un espacio organizado por el equipo.

Estos son los cortometrajes seleccionados:

“Futuros luminosos” dirigido por Ismael García Ramírez y producido por Juliana Zuluaga Montoya. Género: Ficción / Drama de Medellín.

“Cascabel” dirigido por Alan Stevenson Velilla y producido por Camila Jaimes. Género: Ficción / Suspenso de Bogotá.

“El futuro ya pasó” dirigido por Mónica Juanita Hernández Duquino y producido por Iván David Gaona. Género: Ficción / Ciencia ficción desde Tunja.

“Emechiche, El renacer de los cabeciblancos” dirigido y producido por Juan Camilo González. Género: Animación / Drama de Bogotá.

“Tuktu, padre maíz” dirigido por Mauricio Prieto y producido por Jhina Hernández Ospina - Mauricio Prieto. Género: Animación / Fantasía de Cali.

“Geografía espectral” dirigido por Manuel Mateo Gómez y producido por Anahi Farfan. Género: Hibrido / Histórico de Bogotá.

“Tres mujeres y una ficción” dirigido por Tomasa Congote Schönwald y producido por Laura Nogal García. Género: Hibrido / Drama de Bogotá.

“Los cortometrajes seleccionados presentan aproximaciones creativas que se alejan de las imágenes y narrativas tradicionalmente asociadas al cine colombiano, apostando por propuestas que exploran nuevos lenguajes y sensibilidades. Nuestro propósito es apoyar estas nuevas producciones del cine colombiano, diversas en sus miradas y renovadoras en sus formas de narrar, para llevar el formato corto a la conversación global y fortalecer su presencia e impacto en el circuito internacional.” Isabel Cuadros, Coordinadora de Promoción Internacional de Proimágenes Colombia.

El comité evaluador de Refresh Vol. 7 estuvo integrado por tres referentes del sector audiovisual: Nina Rodríguez, programadora con más de quince años de trayectoria en festivales internacionales e integrante del equipo del International Film Festival Rotterdam; Millán Vázquez, director de Agencia Freak y uno de los nombres más influyentes en la distribución de cortometrajes a nivel mundial; y Daniela Abad Lombana, destacada directora y productora colombiana, ganadora de premios en Cartagena, Lima, Málaga y Toulouse.

Una vez más, estos nuevos contenidos en formato corto podrán circular durante un año por los escenarios más reconocidos del circuito global, fortaleciendo su visibilidad y alcance. La edición Vol. 7 inicia ahora su recorrido, consolidándose como una plataforma que amplifica nuevas voces, fortalece la circulación de nuestros realizadores y sigue posicionando a Colombia.