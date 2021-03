'Diana', exparamilitar: "Entré a las AUC porque mi novio me quería matar"

'Diana', a quien se le cambió el nombre para proteger su identidad, habló en 10AM Hoy Por Hoy de Caracol Radio sobre su participación en las AUC y cómo fue ingresar en ese grupo paramilitar en San José del Guaviare.

"Tengo un hijo de 22 años. Mi hijo tenía 5 años cuando ingresé a la AUC, él se quedó con mi mamá por poco tiempo. Estuvo con ella, yo mantenía pendiente de cómo estaba. Yo tenía un novio, que me amenazó que si no seguía con él me mataba. Me quería matar, entonces me fui. Él era cabo del ejército y fuimos novios, duramos como dos años, pero él era de las personas obsesivas. Él me intentó matar, me pegó dos puñaladas", contó.

Por otro lado, mencionó cómo fue el proceso para que la reclutaran y cómo se inicia en este grupo paramilitar.

"En Guaviare estaba era la AUC y no tanta guerrilla, no tengo mucho conocimiento de la guerra que había ahí, pero en parte era como lo mismo. Hay unas personas que reclutan. Ese día entramos muchas chicas. Cuando me reclutaron me dijeron que íbamos a hacer cursos, aunque le advierten a uno, unos eran de escoltas, de urbanos, de enfermería, entre otros. Después uno empieza a recibir un entrenamiento totalmente distinto al que le dicen que va a ser. Es un entrenamiento de 3 meses para salir a combatir. El curso es con un palo, que hace referencia al fusil", explicó.

Por otro lado, 'Diana' mencionó que el trato a las mujeres era bueno y que no había violencia de género, como se pensaba.

"El trato a la mujer era el mismo que con los hombres. El entrenamiento era el mismo. Era un combatiente más. Con nosotras nunca hubo el trato de abuso ni violación, lo hacían respetar a uno", dijo.

Además, agregó: "Mi función era de patrullera. Yo estaba muy cerca a la escuela de los entrenamientos. No duré mucho tiempo porque viendo el diálogo con la desmovilización. El castigo era llevarlos a la escuela, por no hacer caso, o llevarlo a una parte en la que solo era trabajo. Sembrar yuca, plátano, etc. No les pagaban ni les daban sueldo, ese era el castigo. Para matarlos tenía que ser algo muy grave. Los comandantes que llevaban muchos años y que se ganaban la confianza eran los que podían salir, pues estaba la certeza de que volvían. Solo ellos tenían permiso de salir".

Por otro lado, 'Diana' contó cuando recibieron la noticia de la desmovilización, pues fue una orden, más que una decisión.

"La cabeza mayor dio la orden de la desmovilización, nos llega el comunicado de que se desmoviliza el bloque. Ahí ya el que manda es el que arregla todo eso, no teníamos nada que ver", dijo.

Adicionalmente, mencionó cómo era el proceso de enamorarse allí: "Si había amor, les hacían firmar una hoja o un compromiso de que se casaban y que no podían conseguir a nadie más. Si se aburrían, tenían que aguantarse. Solamente el comandante podía escoger. A mí me daba miedo si me enamoraba de alguien de allá".

Finalmente, mencionó cómo es su vida actual: "Yo ahora estaba en Bogotá estudiando, por la pandemia volvimos a San José y sigo acá. El 15 de marzo tengo el examen que me falta para estudiar cocina. Empezamos clase en abril. No mantuve contacto aún con nadie hasta ahora. Ahorita tengo una pareja, que es más joven que yo, vamos a ver. Llevamos tres añitos, entonces seguimos esperando a ver si funciona".