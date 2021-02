Crudo relato de Francisco Alvarado: así fueron sus días secuestrado

Francisco Alvarado, empresario y hermano de Ricardo Alvarado, exgobernador de Cauca, habló en 6AM Hoy Por Hoy de Caracol Radio luego de ser secuestrado y liberado por las FARC, grupo guerrillero que lo llevó a Venezuela.

"Estaba frente a la casa y llegó un carro, me llevaron encañonado a Venezuela. El secuestro era por origen familiar. Me tuvieron 7 meses y medio. Parte de eso lo vincularon a mi hermano, quien fue gobernador de Arauca. A uno lo pasan por una canoa, normal, a Venezuela. Eran del décimo frente de las FARC y a mí me tocó con el comandante Ferney González. Dentro de lo normal es bien, no es fácil decir que se está bien cuando lo tienen secuestrado, pero me dieron medicamentos y comida. Lejos de la familia nunca es nada bueno", contó.

Por otro lado, explicó que tuvo que presenciar bombardeos del ejército de Venezuela contra la guerrilla.

"Ellos tienen libertad y andan muy libres allí. Decir que toda Venezuela los permite y acepta no, cuando yo estuve hubo bombardeos por parte de los militares venezolanos. Parecía un aguacero", mencionó.

Adicionalmente, Alvarado contó cómo fueron sus días allí y cómo afrontó el secuestro en Venezuela.

"La soledad y la incertidumbre lo hacen a uno pensar en morirse. No le avisan a uno ni le cuentan nada. Luego supe que Caracol Radio estuvo muy pendiente y eso me ayudó mucho. Yo tenía un radio y allí me enteraba las noticias en los últimos dos meses, antes no supe nada de noticias. Muchas cosas pasan en 8 meses. Hubo varios amigos que fallecieron por el COVID y me enteré al volver. El primer día que llegué me encadenaron, pero al segundo me dieron libertad y hacía ejercicio. Eso me ayudó mucho, tenía libros y leía, pero igual es muy difícil", dijo.

Finalmente, relató cómo regresó a la libertad: "Me llamaron y que un familiar quería hablar conmigo. Uno siempre tiene su maleta. Yo tenía una perrita y me dijeron que me la llevara. Ahí entendí que me iban a liberar y me encontré con mi hijo en Venezuela, luego ya volvimos a Colombia".