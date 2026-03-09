Policía incautó 12 maquinas tragamonedas avaluadas en más de $225 millones de pesos en Córdoba

La Policía Nacional mediante una actividad de registro y allanamiento a un establecimiento abierto al público que operaba como casino, logró la incautación de 12 maquinas tragamonedas y una ruleta de seis puestos, avaluadas comercialmente en $225.672.000 millones de pesos, en el barrio Santa Clara en el departamento de Córdoba.

Durante el operativo también se incautaron más de $1.216.000 pesos en efectivo y se capturaron a dos personas por el delito de ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico, que se encuentra en el artículo 312 del Código Penal.

Lea también: A la cárcel hombres que habrían propiciado secuestro de 157 miembros de Policía y Ejército

Según las autoridades el establecimiento no contaba con la documentación exigida para su funcionamiento legal, incluyendo el Registro Único Tributario (RUT), el certificado de Cámara de Comercio y la autorización expedida por la empresa industrial y comercial del Estado (Coljuegos), entidad encargada de regular y supervisar la operación de los juegos de suerte y azar en el país.

Esto fue un trabajo conjunto de la Policía Nacional, a través de la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), en coordinación con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y representantes de la Empresa Industrial y Comercial del Estado (Coljuegos).

Le puede interesar: Policía reporta más de $3.626 millones incautados y 68 capturas por delitos electorales

“Es preciso indicar que, los recursos generados por los juegos de suerte y azar autorizados contribuyen al fortalecimiento de la economía legal del país, ya que parte de ellos se destina al pago de premios a los jugadores, mientras que otra proporción se dirige al Estado para financiar programas sociales en áreas como salud, educación, deporte y cultura. Además, estos recursos permiten garantizar la supervisión y control del sector, asegurando que la operación de los juegos cumpla con la normativa vigente y protegiendo a los ciudadanos frente a actividades ilícitas”, indicó el señor Mayor Cesar Johny Rugeles Mosquera, Jefe División de Control Operativo Montería.