Defensora del Pueblo rechaza declaraciones de Benedetti donde llama “payasos” a sectores políticos

Colombia

La defensora del Pueblo, Iris Marín, calificó como “inadmisibles” las declaraciones del ministro del Interior, Armando Benedetti, luego de la jornada electoral al Congreso, al considerar que un funcionario de ese nivel debe actuar con imparcialidad frente a todos los actores políticos.

La reacción de la defensora se produjo después de que el ministro afirmara en sus redes y declaraciones públicas: “Hoy me río, me burlo, me da felicidad por aquellos quemados que creyeron que hablar mal de mí era una buena estrategia de campaña. Demuestran que no son ni políticos ni periodistas ni nada, son unos payasos”.

Frente a estas palabras, Marín señaló que el jefe de la cartera política tiene una responsabilidad institucional en el desarrollo del proceso democrático y no puede actuar desde intereses partidistas.

“Esto es inadmisible. El ministro del Interior es garante del proceso electoral para todos los actores políticos, en toda su diversidad”, afirmó la defensora.

Llamado a respetar el Estado de Derecho

La defensora también dijo que ejercer cargos públicos exige actuar con responsabilidad y respeto por las instituciones.

“Se trata de una responsabilidad pública que no puede ejercerse al servicio de intereses partidistas, y mucho menos de intereses personales”, indicó.

La defensora agregó que el Estado de Derecho implica que quienes ejercen cargos públicos deben actuar como servidores de la ciudadanía y no desde posiciones de poder personal.

“El Estado de Derecho significa que los servidores públicos somos, ante todo, eso: servidores. Las funciones y atribuciones establecidas por la Constitución y la ley están por encima de quienes ejercen temporalmente el poder público”, sostuvo.

Debate político tras las elecciones

Las declaraciones del ministro Benedetti se produjeron en medio del ambiente político posterior a las elecciones legislativas, en las que varios candidatos no lograron alcanzar una curul en el Congreso.