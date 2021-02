Dilian Francisca Toro y su recorrido por las regiones

Aunque el partido de la U aún no ha definido los mecanismos de consulta de cara a las presidenciales, la presidenta del partido, Dilian Francisca Toro, ya inició un recorrido por las regiones.

Mañana estará en Huila, se reunirá con sectores sociales, gremios, jóvenes, mujeres y deportistas para hablar sobre la violencia social en el país, sensibilidad al tema mujer, empleo y también se reunirá con dirigentes políticos de la región.

Este encuentro estaba programado para Enero, pero por su contagio de Covid-19, no pudieron realizarlo. Estará en los próximos días en Arauca, Vichada, Guanía, Vaupés y Guaviare.

Montealegre y su esquema de seguridad

Se conoció un audio del Ex fiscal Eduardo Montealegre, en el que responsabiliza de lo que ocurra con su integridad al fiscal Francisco Barbosa, luego de que le redujeran su esquema de seguridad.

Caracol Radio consultó con la Fiscalía y confirman que se realizó el estudio de seguridad, evidenciando que tenía un esquema más grande de los que se requería según los riesgos que presenta, no se identificaron condiciones diferentes o especiales a los que tienen otros ex fiscales en el país, por lo que se racionalizó el esquema y no quedó menor a lo que cuentan los demás exfuncionarios que han pasado por el cargo en el país.

El Gobernador del Meta fue diagnosticado con cáncer

A propósito del Día Internacional de Cáncer, el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga reveló que fue diagnosticado con cáncer de piel en diciembre del 2020. En este momento, según dice, ya está en tratamiento en el Hospital de Villavicencio.

Asegura que está bajo el cuidado de extraordinarios especialistas y equipos de última tecnología, aunque el diagnóstico y los avances de su tratamiento a la fecha son reservados, los especialistas dicen que detectar a tiempo la enfermedad, como en este caso es lo más importante y salva muchas vidas.