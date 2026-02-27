“170 municipios de Colombia tienen alto riesgo de fraude y violencia electoral”: U. San Buenaventura

A solo días de los sufragios legislativos y las consultas presidenciales, un informe de la Universidad de San Buenaventura, en colaboración con la Misión de Observación Electoral (MOE) y la Registraduría Nacional, alerta sobre el “alto riesgo de fraude y violencia electoral en 170 municipios del país, 81 de los cuales se encuentran en riesgo extremo”. Estas zonas concentran alrededor de 4.5 millones de votantes, lo que representa más del 11% del censo electoral.

Señales de fraude y coacción

Entre las principales señales de fraude electoral que los votantes deben identificar se encuentran el ofrecimiento de dinero o favores a cambio de votos, la presión para votar por un candidato específico, el traslado irregular de votantes, la suplantación de personas y la manipulación de actas de votación. La Fundación Paz & Reconciliación (PARES) advierte que “las denuncias oportunas son esenciales para evitar que estos actos ilegales afecten el resultado de la jornada”.

¿Qué hacer si presencia un acto irregular?

Si un votante observa un acto de fraude o coacción, las autoridades recomiendan no confrontar a los involucrados. En su lugar, deben recopilar datos clave (lugar, hora, hechos) y reportar inmediatamente a las autoridades electorales presentes en el puesto de votación. La Fiscalía ha habilitado la plataforma Denuncia Fácil y la Línea 122 para realizar denuncias formales, que son fundamentales para la efectividad del proceso judicial.

La importancia de la denuncia

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea informó que, en 2022, el 7% de las mesas de votación presenta indicios de compra de votos, lo que demuestra la necesidad de una vigilancia constante. Según Margarita Martínez, docente de la Universidad de San Buenaventura, “la democracia se protege con denuncias responsables y oportunas”.

Con más de 41 millones de votantes habilitados, es esencial que los ciudadanos se informen sobre las señales de fraude y coacción para proteger la transparencia del proceso electoral.