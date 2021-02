El Pulso del Fútbol, 3 de febrero de 2021

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron nuevamente sobre el microciclo convocado por Reinaldo Rueda y si esto ayudará a la renovación de la Selección Colombia. César dijo: "Yo veo que la gente ha recibido los microciclos con complacencia y en el tema de la renovación, esta se va dando naturalmente, cuando fallen los veteranos, tendrán oportunidad los jóvenes. Y si los jóvenes son muy buenos, que jueguen en lugar de los veteranos". Sobre el tema Óscar agregó: "Es bueno que Rueda los vaya motivando para que después puedan ocupar un lugar en la selección, pero lo más importantes es que Rueda está trabajando y eso se va a notar".

Otro de los temas tuvo que ver con el anuncio de la Dimayor de una liga femenina de dos meses y la polémica que se ha generado por tan corto tiempo. César manifestó: "Me parece que lo de la liga femenina debería ser diferente. No es justo, yo creo que por lo menos deberían tener un campeonato de seis meses. Es una responsabilidad de la Dimayor, tener una liga sostenible". Mientras Óscar finalizó: "Nosotros primero tenemos que organizarnos en nuestro fútbol femenino, porque estábamos pidiendo un mundial femenino y no tenemos una liga sólida".

