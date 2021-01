"No nos vamos a dejar morir de hambre": Jorge Celedón

Uno de los sectores que se ha visto más afectado por la pandemia en Colombia y a nivel internacional es el de los espectáculos, eventos y conciertos, ya que aunque con protocolos muy estrictos y diferentes prohibiciones por los diferentes gobiernos nacionales.

En diálogo con 10AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, con Vanessa De La Torre, varios artistas (Jorge Celedón y Alfredo de la Fe), quienes contaron lo duro que ha sido vivir de sus profesiones a pesar de tener ahorros, ya que ha pasado un año y aún hay muchas restricciones para sus presentaciones.

Algo que les hace mucha falta a los artistas, como Jorge Celedón, son los conciertos, ya que con ellos pueden tener más contacto su fanaticada:

“Nos hace falta la gente, el público. Se hacen cosas virtuales, pero no es lo mismo”: afirmó Jorge Celedón, y añadió: ”Estuve en un autoconcierto pero la gente está muy lejos de la tarima, es mejor que estar cantando en un teatro solo”.

Jorge Celedón, a pesar de los conciertos, ha encontrado cosas buenas en medio de la pandemia y es que ha tenido mucho más tiempo para componer y estar con su familia:

“He sacado provecho porque he estado más tiempo con mi familia y mi esposa. Antes cada 8 días estaba viajando", dijo.

“No he parado de componer. Aplaudo a los artistas que han seguido cantando y no han parado”, afirmó finalmente.

Alfredo de la Fe, violinista cubano- estadounidense (radicado en Colombia), no solo contó sus vivencias en medio de la pandemia por el coronavirus, relató también cómo fue tener coronavirus.

“Estuve más de 15 días en la cama, con dolor de cuerpo, sin olfato y sin gusto”, afirmó el violinista cubano.

Sorteas la dificultades en medio de la pandemia no ha sido fácil para el artista, quién explicó más a fondo con lo que ha tenido de lidiar:

"No tenemos ningún apoyo, hay músicos que están durmiendo en la calle (...) Yo estos días lo he vivido aferrado a mi familia. Estoy vivienda de mis ahorros y los de mi esposa. En las circunstancias más tenaces de mi vida, Dios ha estado siempre para mi. De esta vamos a salir también”, afirmó.

“Llevo un año de mi vida sin trabajar, pero no me ha faltado un plato de comida. Hay días en que me llega la depresión y la tristeza, pero cuando eso sucede, trato de salir porque no me ayuda en nada”, dijo finalmente.