"Si no se evita la cepa brasileña en Colombia, al menos se retrasa"

Julián Fernández, director de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud, habló en 6AM Hoy Por Hoy de Caracol Radio sobre la decisión de cerrar los viajes con Leticia por la cepa brasileña.

"La medida que tomamos la tomamos como precaución por la nueva cepa del virus en Brasil. No es la única medida. Se ha encontrado que el comportamiento de esta cepa es aparentemente distinto y la podría hacer resistente a anticuerpos de otras variantes, por lo que podría explicar un nuevo ascenso en Manaos y Brasil. Hace 2 días se reportó en Tabatinga y por principio de preocupación como medida temporal se decide suspender los vuelos comerciales y chárter desde Leticia hasta otros destinos del país", dijeron.

Adicional a esto, explicó cómo fue que se tomó la decisión y la ayuda que tendría para el interior del país.

"Lo que tenemos que hacer es fortalecer la vigilancia epidemiológica en el Amazonas. Es probable que en Tabatinga ya esté circulando y, repito, no se necesariamente se va a comportar como en el Amazonas, pero el potencial impacto que podría tener hay que contenerlo. Si no lo evita, al menos puede retrasarlo hacia el interior del país", explicó.

Finalmente, también mencionó que por esta razón en Reino Unido ya se cerraron vías aereas con varios países de Sudamérica por razones de la cepa.

"Reino Unido ya cerró varios países sudamericanos por la cepa brasileño, sin importar que no se reportara; entre ellos Colombia. En EE. UU. no debería importar si es o no presente, sino si es predominante como en Brasil para un posible cierre de fronteras", finalizó.