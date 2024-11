Exdirector técnico de México sobre el caso Juárez:“Creo que es excesivo totalmente”

Néstor de la Torre, ex seleccionador de México / Getty Images

El paso de Efraín Juárez por Atlético Nacional continúa siendo polémico, tras su expulsión en el partido frente a Santa Fe en el inicio de los cuadrangulares. El técnico mexicano celebró el gol de Andrés Sarmiento al minuto 26 con gestos provocativos hacia el banco rival, lo que fue interpretado como incitación por parte del árbitro Diego Ulloa, quien lo sancionó con tarjeta roja. Este comportamiento, sumado a gestos hacia la afición tras abandonar el campo, generó nuevas críticas hacia su actitud en momentos decisivos. Juárez ya había protagonizado un episodio similar en las semifinales de la Copa Colombia, donde su celebración desató altercados que culminaron con una sanción policial.

El análisis de su conducta refleja un patrón que ha puesto en entredicho su capacidad para manejar la presión en el fútbol colombiano. La sanción impuesta por la Policía, que le prohíbe ingresar a estadios por tres años, junto con la investigación en curso por parte del Comité Disciplinario de la Dimayor, muestra cómo sus acciones han sobrepasado los límites de la intensidad competitiva.

Por otro lado, el exdirector de selecciones, Néstor de la Torre, habló en exclusiva con El Vbar de Caracol Radio sobre la sanción impuesta por la Secretaria de Seguridad de Medellín. El mexicano comentó que es una sanción excesiva y que los reglamentos, deberían tener tipificado todo sobre este tipo de sanciones, incluyendo los partidos de suspensión o las multas económicas. Estas fueron sus palabras:

¿Qué pasó en el pasado con Efraín Juárez?: ”Yo creo que fueron circunstancias muy diferentes, la sanción fue por un acto de indisciplina, en la cual participaron la mayoría de los jugadores, y creo que fueron dos cosas muy diferentes. Ese no fue el problema, el problema fue que sucedió en el hotel de concentración. De alguna manera, no era nadie para pedir explicaciones de comportamiento. En ese momento, lo hicieron en instalaciones que pagaba la selección mexicana y que estaba en el reglamento principalmente. Se les había dicho que ese tipo de actos estaban prohibidos durante la concentración”.

Idiosincrasia en México:”En lo personal, si creo que debe haber cierta modestia, hay que saber ganar y saber perder. Las formas se vuelven muy importantes en el fondo si no las llevas de una manera de respeto. Para mí sí hubo como un exceso al festejar, pero no se castigan de la manera que está siendo afectado el profesor Efraín. Creo que es excesivo totalmente y que pudieron actuar de alguna u otra manera”.

¿Solía Juárez tener ese estilo?:”No, normalmente era más recatado. Era una persona formal, no era de los que bromeaba mucho, no era de los que festejaba mucho. Cuando yo lo conocí como jugador, no era alguien que se exponía tanto a los medio. Participaba más futbolísticamente, que lo que participaba con actos”.

¿Qué tipo de sanción debe tener Juárez?:”Exactamente hay que ver el reglamento, esto no es de gustos. Está tipificado el tipo de sanción para ese tipo de eventos, también es bien importante porque puede sustentar tus decisiones y no se toman nada más por un contentillo o por un gusto, o un deseo. Por eso es bien importante y si no están, entonces hay que contemplarlas. Todos los reglamentos siempre falta estipular todos los términos, son algunos partidos, monto de multa y cuanto puede afectar la provocación.”