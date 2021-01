"Mi mamá dio su vida por una causa y ese fue su mejor legado para nosotros"

El 25 de enero de 1991 falleció la periodista Diana Turbay Quintero, quien fue secuestrada por el grupo de ‘Los Extraditables’ el 30 de agosto de 1990, cuando con engaños, le hicieron creer que entrevistaría al cura Pérez, como se le conocía al jefe máximo del ELN.

En diálogo con 6AM Hoy por Hoy, María Carolina Hoyos y Miguel Turbay, hijos de Diana Turbay, hablaron sobre el asesinato de su madre, un momento que nunca podrán olvidar.

Para María Carolina pensar el momento de la muerte de su madre es recordar el momento más doloroso de su vida.

“Mi vida se acabó como yo la conocía. Cuando secuestraron a mi mamá yo tenía 17 años, gozaba de tener un buen hogar, había llegado hace poco un hermanoto a mi casa a mi familia, éramos una familia privilegiada donde sentíamos el calor de hogar”, expresó.

“Un día el narcotráfico y Pablo Escobar llegó a nuestra vida y la acabó en un par de segundos. Yo me acuerdo de ese día con un profundo dolor, me acuerdo de ese día como el más doloroso de mi vida y espero hasta el día de mi muerte no volver a sentir algo similar”, agregó María Carolina.

Para Miguel, recordar a su madre requiere de un esfuerzo muy grande, pues cuando secuestraron a Diana Turbay, él tenía a penas 4 años de edad. Sin embargo, en su mente están dos momentos.

“El último día que la vi, me acuerdo que se iba como cualquier día a trabajar, me cargó me dio un beso y me dijo nos vemos el lunes, se fue un fin de semana y nunca volvió (…) Y me acuerdo el día que mi papá, con un dolor enorme, me dijo que habían matado a mi mamá”, confesó.

Para los hijos de Diana Turbay perdonar fue un proceso de varios años, Carolina, asegura que guardaba un rencor muy grande, pero comenzó a perdonar y a soltar su tristeza, “fui capaz de liberarme de ese rencor que me ataba a ese dolor”.

En cuanto a Miguel su proceso fue diferente pues empezó a entender lo que había ocurrido durante su adolesencia.

“Con el tiempo empecé a crecer y sentía un dolor enorme por no tener a mi mamá, sentía un rencor inmenso no solo con quienes me la habían arrebatado, sino incluso con mi mamá por haberme abandonado”, mencionó.

Sin embargo, aseguró que poco a poco entendió lo que Turbay hizo por los colombianos.

“A través del diario de ella, que ha sido una herramienta enorme para nosotros, para reconstruir lo que pasó, a través de las historias de mi hermana, de mi abuela y de mis tíos es como realmente hemos reconstruido lo que fue mi mamá y el mejor recuerdo es las historias de los colegas, los que la conocieron y de su trabajo periodístico, finalmente ella dio su vida por una causa y ese fue su mejor legado para nosotros”.

Miguel aseguró que su mayor ejemplo ha sido su abuela, “en la vida, es normal que los hijos vean morir a sus padres, pero es completamente contranatural que los padres vean morir a sus hijos y mucho mas de esta manera. Lo que mi abuela ha vivido en su vida no tiene nombre, hoy 30 años después se sigue vistiendo de negro por el luto de mi mamá”.

¿Qué les quedó de Diana Turbay?

“Un profundo amor y una insipiración enorme. Yo amo mi profesión no me imagino siendo otra cosa sino periodista, pero estudie convencida que estudié periodismo simplemente como un homenaje a ella. Mi profesión se la debo a ella y mi manera de entender la verdad”, confesó María Carolina.

Por su parte, Miguel aseguró que le quedó el valor de los principios y las convicciones. “Hay una carta de mi mamá a mi abuelo, donde le pide que no interceda para darle cumplimiento a las peticiones de Pablo Escobar, que era más importante proteger el interés de los colombianos que recuperar la libertad”.