Todos eran jóvenes muy sanos: allegada a una víctima de la masacre en Buga

En la madrugada del pasado domingo 24 de enero se presentó una masacre en una finca ubicada en la vereda Cerro Rico del corregimiento Chambimbal, del municipio de Buga, en el centro del Valle del Cauca, que hasta ahora deja un total de 5 fallecidos.

Las víctimas fueron identificadas como Juan Pablo Marín Pérez, Nicolás Suárez Valencia, Sara María Rodríguez García, Valentina Arias y el hijo del propietario de la finca Jacobo Pérez, el joven que al parecer habían tratado de secuestrar los hombres armados.

Mientras tanto, Ramiro Martínez Cuadros, de 60 años quien se desempañaba como mayordomo de la finca y otro joven de 17 años, continúan siendo atendidos en un centro asistencial.

Ángela María Cifuentes, persona cercana a Nicolás Suárez Valencina, una de las víctimas de la masacre, habló en 6AM Hoy por Hoy, sobre lo qué se sabe del trágico hecho y las investigaciones que adelantan las autoridades.

La señora Ángela María Cifuentes, confesó que la relación con Nicolás ha sido desde pequeño, pues lo consideraba como su nieto.

Aseguró que los jóvenes que estaban en la reunión, eran muy sanos y que todos eran compañeros del colegio Liceo los Andes.

“Nosotros no nos damos cuenta de nada, solo sabemos que los niños fueron asesinados pero no sabemos nada más, no entendemos por qué pasó esto. Ha sido algo muy doloroso, que no tiene una explicación", expresó.

Nicolás Suárez, cumpló 18 años el pasado mes de noviembre, había llegado de un viaje de Australia y se estaba preparando para iniciar su carrera universitaria.

Por su parte, los compañeros de los 5 fallecidos realizaron una velatón en memoria de los jóvenes que perdieron su vida durante la nueva masacre que pone en luto al país.

¿Qué dicen las autoridades?

Hasta el momento no se descarta el intento de secuestro, pues en su momento los criminales preguntaron por el hijo del propietario de la finca. De igual forma, darán inicio a los testimonios de los sobrevivientes, análisis de la escena y de las cámaras de seguridad.

Las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 200 millones de pesos para dar con alguna información que ayude a esclarecer los hechos.